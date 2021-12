Zsigó Róbert hangsúlyozta: amióta csökkennek az adók Magyarországon, azóta nő a gazdaság, a foglalkoztatás és nőnek a bérek is.

Emlékeztetett: a „Gyurcsány-Bajnai-féle” baloldal nemcsak a gyermekes családokat, hanem a magyar vállalkozásokat és a munkavállalókat is sorozatos adóemelésekkel sújtotta. A társasági adó a mostani kilenc százalék kétszerese (16-20 százalék) is volt, a baloldal emellett több tucat egyéb adót is fizettetett a vállalkozásokkal – tette hozzá.

Agyonadóztatták a munkát, amellyel tovább növelték a vállalkozások adóterheit, tönkretették a gazdaságot és csökkentették a dolgozók fizetését – sorolta Zsigó Róbert. Megjegyezte, a munkavállalók a mostani személyi jövedelemadó több mint dupláját fizették, a gyermekes szülőktől pedig még a családi adókedvezményt is elvették.

A nagyobbik kormánypárt szóvivője kiemelte: a baloldal 2010 óta folyamatosan támadja az adórendszert, az adócsökkentéseket és a gazdaságpolitikát.

Ők ugyanott folytatnák, ahol abbahagyták, de „Magyarországnak előre kell menni, nem hátra” – fogalmazott, és azt kérte: „állítsuk meg a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldalt”.

Borítóképünkön Zsigó Róbert. Fotó: MTI/Bruzák Noémi