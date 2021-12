Bohár Dániel, a Pesti Srácok újságírója a Pesti TV riportereként kereste meg Márki-Zay Pétert, hogy megkérdezze a rezsicsökkentés és a Fidesz szavazóira vonatkozó megjegyzései kapcsán. Választ nem kapott, ugyanakkor a baloldali miniszterelnök-jelölt és támogatója minősíthetetlen stílusban reagáltak - hívta fel a figyelmet az esetre a Mandiner.

„Márki-Zay Péter és a samesza letámadott! A bűnöm annyi volt, hogy meg mertem kérdezni, miért nevezi ostobának a határvédelmet és a rezsicsökkentést támogató magyarokat?! Amire a válasza vállalhatalan szitkozódás volt. Ez a baloldal stílusa!” – írta Facebook-posztjában Bohár Dániel.

A rövid videó legzavarbaejtőbb része, amikor Márki-Zay Péter arra a kérdésre, hogy Bohár Dániel honnan kapja a fizetését, azzal válaszol, hogy „egy melegházasságban élő homofób tanácsadója Orbánnak” az a személy, aki Bohár Dániel fizetését szolgáltatja.

Bár homofóbiával Arthur J. Finkelsteint még ellenségei se vádolták, de valószínűleg rá gondolhatott, a melegházasságot egyébiránt katolikus vallásának tanításaival és Ferenc pápa útmutatásával is szembe menve támogató Márki-Zay Péter. A megjegyzés azért is kínos, mert a Fideszt korábban tanácsaival informálisan ellátó, zsidó származású amerikai republikánus médiaszakember több éve halott, így bajosan fizethetné a Pesti TV riporterének munkáját. A baloldal állítólagos vezetője annyira biztos a dolgában, hogy az alig 20 másodperc során kétszer is megismétli állításait.

Fotó: Bohár Dániel, Facebook