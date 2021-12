További 46 omikronos esetet azonosítottak a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában – közölte a koronavirus.gov-hu.

Hazánkban így összesen 61 főre nőtt az igazoltan omikron variánssal fertőzött személyek száma.

Továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a korábban oltottakat.

Az omikron vírusvariáns már több európai országban erősen terjed, és ragályosabb az eddigi variánsoknál, ugyanakkor a fertőzés súlyosságának megítéléséről eltérő információk terjednek, mert még nincs kellő számú klinikai tapasztalat.

Egy friss kutatás szerint azonban sokkal kisebb eséllyel okoz súlyos megbetegedést a koronavírus omikron variánsa, mint a korábbi vírusváltozatok - áll a brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala (UK Health Security Agency, UKHSA) által elvégzett nagyszabású vizsgálatsorozat csütörtökön ismertetett eredménybeszámolójában.

Az UKHSA kimutatása szerint az omikron vírusvariánssal megfertőződött emberek 31-45 százalékkal kisebb eséllyel jutnak olyan állapotba, hogy szükségessé váljon a kórházak sürgősségi osztályainak felkeresése, és 50-70 százalékkal kisebb a kockázata omikron-fertőződés esetén az olyan súlyosságú megbetegedés kialakulásának, amely miatt a páciensek ténylegesen kórházi kezelésre szorulnak.

Jenny Harries, az UKHSA vezérigazgatója csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta: a vizsgálati eredmény biztató korai jelzés arra, hogy az omikron vírusváltozattal fertőződötteket kisebb eséllyel fenyegeti a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedés kockázata.

Továbbra is kérik az oltatlanokat az első oltás mielőbbi felvételére és a korábban oltottakat a megerősítő felvételére, mert minden variánssal szemben jóval nagyobb a védelem az oltással, mint anélkül. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással. Januárban pedig több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást.