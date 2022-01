„A Budapest 3-as számú egyéni választókerület, Hegyvidék és a II. kerület egy részének országgyűlési képviselőjeként érdeklődve olvastam, hogy a Magyar Szocialista Párt kizárta, képviselőjelölti megbízatását visszavonta és a képviselőségről való azonnali lemondásra szólította fel egy politikusát, Bangóné Borbély Ildikót” – írja Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

A baloldal aligha tehetett mást.

– Mert mi is történt? Bangóné Borbély Ildikó azt állította magáról, hogy diplomás, hogy van felsőfokú végzettsége, noha a valóságban nincsen. Az ellenzék Hajnal Miklós (Momentum) személyében egy olyan baloldali politikust indít eddigi választókerületemben, aki korábban több alkalommal is azt állította magáról, hogy diplomás közgazdász, noha nincs felsőfokú végzettsége. A momentumos politikus be is ismerte, hogy nem végzett semmilyen egyetemet – emlékeztet a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A nap kérdései: következetes-e a baloldal? Követi-e a Momentum a MSZP magatartását? Mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek-e a baloldalon? Van-e kettős mérce az ellenzékben? Ha egy baloldali politikust leléptetnek, mert alaptalanul közgazdásznak mondta magát, maradhat-e képviselőjelölt egy másik baloldali politikus, a momentumos Hajnal Miklós?

És vajon foglalkozik-e e kérdéssel a magát annyira objektívnek és professzionálisnak feltüntető RTL, ATV, 24.hu, Index, HVG, Telex, 444 és a többi kritikus szerkesztőség? Vajon leadják-e a Hajnal-ügyet összefoglaló videót? – teszi fel a költői kérdéseket Gulyás Gergely.

Borítókép: Hajnal Miklós az ATV műsorában (Fotó: Facebook/Gulyás Gergely/ATV)