Cikkünket frissítjük!

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a járványhelyzetről azt mondta, hogy a fertőzésszám dinamikusan nő. A koronavírus omikron variánsa kevésbé súlyos tünetekkel jár - tette hozzá. A növekvő betegszámból nem következik a kórházban lévők száma és a halálozások száma. A miniszter arra számít, hogy a fertőzésszámok jelnetősen nőni fognak a következő napokban. Kórházi kapacitások tekintetében jól áll az ország, az ágyak 75 százalék szabad a COVID esetében.

A közvetítést itt nézheti meg:

Február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy továbbra is rendelkezésre áll közel 9,3 milló adag oltás. 135 ezer oltást adtak be a mostani januári oltási akciónapokon, ezért ezt februárban is meg fogják ismételni - tette hozzá. A magyar társadalom 64 százaléka oltott, ez a régióban jó adat, Európai szinten az utolsó harmad első felében vagyunk. Gulyás közölte, hogy a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvány lesz. Nem kell ehhez új igazolványokat kiadni.

Február 15-től az minősül oltottnak, aki három oltást kapott vagy a másodikat hat hónapon belül kapta meg.

Rövidebb lesz a karanténkötelezettség

Hét nap lesz a felnőtteknél a karantén ideje, de öt nap után negatív teszttel lehet szabadulni - jelentette be a miniszter. Az iskolákban az oltottak esetében nem lesz karanténkötelezettség - mondta Gulyás. Az omikron vírus elsősorban a légutakat támadja, az oltás a tünetektől véd meg - tette hozzá.

1990 óta nem nőtt ilyen mértékben a magyar gazdaság

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy szinte biztosan 6,5-7 százalék között lesz a 2021-es gazdasági növekedés.

1990 óta nem volt ilyen év, hogy ilyen magas növekedés lett volna az országban

- tette hozzá. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy az autóipar növekedett volna - emlékeztetett a miniszter. A nehézséget az emelkedő energiaárak jelentik, ezért az átmenetileg erősödő inflációt mérsékelni kell - tette hozzá.

Egy átlagos háztartás számára félmilliós megtakarítást jelent a mostani energiaár.

Gulyás: a szexuális propagandát indokolt megtiltani a kiskorúak előtt!

A szerb gyakorlathoz hasonlóan lépett a kormány az élelmiszerstop ügyében - mondta Gulyás. A korábbi években jelentős áfacsökkentések voltak, és több termék esetében nem is lehetséges további áfacsökkentés. A kormány a szükséges forrásokat a Nemzeti Választási Iroda rendelkezésére bocsátotta - mondta a miniszter. Szólt arról is, hogy jó, hogy egy napon lesz a gyermekvédelmi népszavazás és az országgyűlési választás.

Fontos kérdésekről van szó, a szexuális propagandát indokolt megtiltani a kiskorúak előtt

- hangsúlyozta.

Újjáépítik a Szentesen leégett sportcsarnokot

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette, hogy a Szentesen leégett sportcsarnokot a kormány újjáépíti, és ehhez biztosítja a forrásokat. Az 5000 lakos alatti települések kompenzációt kapnak, mert emelkedett a polgármesterek fizetése.

Nemzetközi példák

Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy a világon szinte mindenhol lerövidítették a karantén időszakát. A kormány nem akarta teljesen elhagyni a karanténkötelezettséget.

Gyurcsány és Márki-Zay álláspontja több kérdésben egyezik

Gulyás Márki-Zay kijelentéseiről azt mondta, hogy azok nagyrészt megegyeznek a baloldal évtizedes álláspontjaival.

Az egészségügyi nézetei is teljesen egybeesnek a baloldaléval. Márki-Zay és Gyurcsány ugyanazt képviseli

- mondta a miniszter. Migrációs ügyben is azonos álláspontot képvisel a két személy - tette hozzá.

Zsidókat listázó képviselővel fogott össze a baloldal

A magyar baloldal olyan képviselőkkel fogott össze, akik zsidókat listáztak volna korábban - mondta Gulyás.

Élelmiszerárstop: kemény szankciók lesznek

Három hónapig lesz érvényben a mostani élelmiszerárstop, de ez adott esetben meghosszabbítható - mondta kérdésre Gulyás. Szigorú szankciórendszer lesz azon üzletekkel szemben, akik nem tartják be a meghozott rendeletet. A kormány azért nem az áfacsökkentés mellett döntött, mert akkor jóval kisebb árcsökkentés érvényesült volna a fontos termékek esetében - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Orvosi konzultáció révén bárki kaphat negyedik oltást

Negyedik oltást orvossal való konzultáció révén bárki kaphat, és az erről szóló rendelet még a héten meg fog jelenni - mondta egy másik kérdésre a miniszter. Gulyás közölte, hogy ez az egészségügyben sem lesz kötelező.

Adatkezelési szabályok

Gulyás kérdésre az mondta, az adatkezelésnek vannak világos szabályai, így mindenki eldönheti, hogy akar-e kormányzati tájékoztató anyagokat kapni vagy éppen nem.

Ők felelnek a meddőségi centrumok működéséért

Január 15-től az Országos Kórházi Főigazgatóság alá tartoznak a meddőségi centrumok. Mostantól kötelező, hogy minél hamarabb kapjanak az emberek időpontok - mondta kérdésre a miniszter. Az új rendszer felállt, és mindenkinek ingyenes biztosítják a kezeléseket.

Gulyás Gergely: Ez a legnagyobb garancia

Ez a lehető legnagyobb garancia - mondta az Origo azon kérdésére Gulyás, hogy annak fényében, hogy Márki-Zay Péter azonnal eltörölné a gyermekvédelmi törvényt, elegendő lehet-e az április 3-i népszavazás arra, hogy ezt megakadályozza.

Csak az országgyűlési választás oldhatja meg ezt a vitát

Egy sikeres népszavazás esetén is beleszólhat majd az Európai Bizottság gyermekvédelmi kérdésekbe a helyreállítási alap kapcsán - kérdésre azt mondta Gulyás, hogy ezt csak az országgyűlési választás zárhatja le.

"Ebből vonja le mindenki a következtetéseket"

Gyurcsányék eltörölték, míg Márki-Zay Péter rossz döntésnek tartja, ebből mindenki vonja le a megfelelő következtetést – mondta a 13. havi nyugdíj kapcsán a miniszter.

Ilyet európai kultúrkörben nem mond senki

Ilyet európai kultúrkörben nem szoktunk mondani, amiket a baloldali kormányfőjelölt mondott a zsidóságról - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Ezeket senki nem hozta nyilvánosságra évtizedek óta

Gulyás kérdésre elmondta, hogy az Operatív Törzs a kormány javaslattevő szerve, de minden jelentős ügyben döntéselőkészítők. A döntéselőkészítő anyagokat évtizedek óta senki nem hozta nyilvánosságra - közölte Gulyás.

Ebben nem lesz kormányzati vizsgálat

Csak kivágott részeket hallottam Sztojka Attila kormánybiztostól, ezért semmit nem kell vizsgálni - mondta egy másik kérdésre válaszolva Gulyás. Míg a baloldal ilyen esetekben a titkosszolgálatok beavatkozását mondja, ezért a mostani helyzetben nem akarunk senkit vádolni a hanganyag felvételével. A politika természete megváltozott, és gyakran vesznek fel magánbeszélgetéseket - tette hozzá.

A minimálbér radikálisan csak jobboldali kormányok alatt emelkedett

Ebben az országban a minimálbér radikálisan csak jobboldali kormányok alatt emelkedett - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Egymillió négyszázötvenezren kaphatják meg az szja-visszatérítést februárban a mostani beérkezett nyilatkozatok alapján

- mondta egy másik kérdésre.

"Karácsony Gergely a budapesti utakból is parkolót csinált"

Semmilyen származási és vallási nyilvántartást nem vezet a Fidesz a pártban lévő tagjairól - mondta Gulyás Márki-Zay Péter kijelentéseivel kapcsolatban. Karácsony Gergely a budapesti utakból is parkolót csinált - fogalmazott a felvetés kapcsán, hogy a baloldal több parkolóhelyet ígért korábban a választóknak, de az nem valósult meg.

A kormány szándéka nem változott a repülőtér ügyében

A kormány szándéka nem változott, így a repülőtérnek állami tulajdonban kell lennie, és ezt szeretnénk elérni, de a választásokat mindenképpen megvárjuk - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Iróniával kell szemlélni a választási kampányt, és a baloldali kormányfőjelölt megszólalásait is

- mondta a miniszter kérdésre válaszolva.

Ettől nem kell tartani

Gulyás Gergely nem tart attól, hogy a kiskereskedelemben a várható veszteségeket beépítik más árakba. Ha beépítik, akkor a kormánynak vannak eszközei ez ellen - tette hozzá.

Az infláció miatt volt fontos az árbefagyasztás

Az inflációhoz van köze az árbefagyasztásnak, és nem a választáshoz, és megfontolandó felvetés, hogy az antigén-gyorstesztek árát is befagyasztanák - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

"Demokráciában élünk és az eredményt mindenkinek el kell fogadnia"

Gulyás kérdésre azt mondta, demokráciában élünk és az eredményt mindenkinek el kell fogadnia. A baloldal demokráciához való viszonya nem olyan egyenes és tiszta, mint a Fideszé. Mi minden választási eeredményt elfogadtunk - tette hozzá.