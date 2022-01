Nyitrai Zsolt az előző év végén zárult konzultációról kiemelte: környezetvédelmi ügyben egyszerre ilyen sokan még sosem nyilvánítottak véleményt.

A konzultáció eredményét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára is üdvözölte. Steiner Attila szerint a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy a feltett kérdéseket az emberek fontosnak tartják.

A válaszokat ismertetve az államtitkár közölte, hogy a fenntarthatóságot csaknem 97 százalék jelölte meg fontos kérdésként. A túlnyomó többség a klímacélok teljesítését szintén támogatja, de 81 százalék csak olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse az energiabiztonságot

Az egyik legnagyobb egyetértés a szennyező fizessen elvét övezi,

hiszen a válaszadók több mint 85 százaléka szerint a legnagyobb környezetkárosítóknak kell állniuk a fenntarthatósági átállás költségeit. Az illegális hulladéklerakást 67 százalék magasabb bírsággal sújtaná, további több mint 22,6 százalék pedig ennél is szigorúbb fellépést szorgalmaz.

Az egyszer használatos palackok új visszaváltási rendszerét a válaszadók majdnem 99 százaléka üdvözölné, többségük a közértekbe is visszavinné a fölöslegessé vált papír, fém, műanyag csomagolást. A napelemek telepítését több mint 95 százalék, a faültetéseket megközelítőleg 98 százalék, az egyszer használatos műanyagok visszaszorítását csaknem 90 százalék fogadja szívesen.

A klímavédelmi célokat a válaszadók csaknem fele szerint a megújuló energiák segítenék a legjobban, de sokan jelölték meg az erdősítést és a szemléletformálást is. A közösségi közlekedés környezetbarát átalakítása majdnem 95 százalék szerint fontos, bár jelentős részük szerint önmagában nem elég. A válaszadók 87 százalékának egyetértésével egyértelmű igény mutatkozik arra is, hogy a nemzeti parkok őrizzék meg és mutassák be a természeti értékeket – mondta Steiner Attila.

A visszajelzések alapján az államtitkár

szükségesnek látja többek között a lakossági napelempályázat és a zöld busz program folytatását, a további faültetéseket, valamint a hulladékhasznosítás kiterjesztését.

Ezek érdekében a lakosság nagy része több erőfeszítésre is hajlandó, és ahol lehet, a személyes részvételre is nyitott – tette hozzá.

A konzultáció szakmai együttműködő szervezetének képviselője a személyes tapasztalatok jelentőségét emelte ki. Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a felméréshez kapcsolódó országjárás során csaknem ezer diákkal találkoztak, észrevételeiket a köznevelési államtitkárral is meg fogják osztani. A visszajelzések várhatóan az iskolai programokban is visszaköszönnek majd. A fiatalok nemzedéke a környezetvédelem szempontjából különösen fontos, ők fogják meghatározni az ország jövőjét a következő évtizedekben – hangsúlyozta Király Nóra.

Borítókép: Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár (középen), Király Nóra, a Zöld Követ Egyesület elnöke és Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott Budapesten 2022. január 4-én / MTI / Balogh Zoltán