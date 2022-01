Tavaly novemberben nyújtotta be a nem mindennapi támogatásról szóló előterjesztését a kerület polgármestere, Niedermüller Péter, amit a baloldali többségű testület azon nyomban el is fogadott. Újra bebizonyosodott, hogy az ellenzéki sajtótermékek szoros kapcsolatot ápolnak a baloldali politikai elittel – számolt be róla a Kontra alapján a Magyar Nemzet.

Adva vagyon a Jelen nevű hetilap, amit tavaly indítottak útjára a korábban a 168 Óránál és a Népszabadságnál dolgozó baloldali-liberális elkötelezettségű újságírók.

Furcsa lapalapítás

A Kontra szerint az alapítóhármas tagjai Lakner Zoltán, Krajczár Gyula és Tóth Ákos, akik a 168 Órától szereltek le, és akasztották szögre az ÁVH-s egyenruhát, amikor a kiadóvállalat új tulajdonoshoz került. Ekkor elhatározták, hogy saját lapot gründolnak, így jött létre a Jelen. Az alapítók hátterét ismerve a hetilap irányvonala pontosan meghatározható:

Mindig a magyarok és a keresztények ellen!

Ezt a szerkesztői attitűdöt maximális Orbán-ellenességgel vegyítik, de csak azért, hogy a gyűlölet frissességet és lendületet adjon a munkának.

Az indulás körülményeiről elég ennyit tudnunk, ugyanis a miértnél sokkal érdekesebb (a Jelennel összefüggésben ez az egyetlen megemlíthető érdekesség) kérdés az, hogy:

Miből teremtették elő a pénzt?

Már az indítás pillanatában sokan elgondolkozhattak azon, hogy honnan szereztek az alapítók ekkora mennyiségű elégetni való pénzt – írja a Kontra.

Minimum gyanús, hogy néhány saját elhatározásából munkanélkülivé vált újságíró a semmiből képes előteremteni sok (sok-sok) millió forintot, és abból finanszírozni tudnak egy magazinszerű kiadványt. Még az igazán vagyonos médiamágnások, médiatulajdonosok, befektetők is óvatosan kezelik a print termékeket, mivel a nyomtatott lapok jelentős költségekkel működnek, az anyagi megtérülésre pedig minimális az esély.

Az olvasói szokások megváltoztak, az online térben minden információ, cikk megszerezhető. Ennek következtében egyre kevesebben vesznek kézbe nyomtatott újságot. Így a nyomtatott piacon új márkát építeni gyakorlatilag egyenlő a pénzpazarlással. Jó, igaz, a Jelennek van egy fizetős online portálja is, amely elvileg termelhet bevételt.

A Kontra cikke szerint ezzel a résszel kapcsolatban azonban felvetődik egy másik kardinális kérdés. Ki olvassa a mérhetetlenül érdektelen és unalmas Jelent, akár online, akár nyomtatva? Ki ad pénzt ezért a termékért? Még viccből sem hallottam olyan emberről, aki Jelent vett volna a kezébe vagy egy online cikkükre hivatkozott volna. A balos ismerőseim egyikétől sem láttam eddig egyetlen cikket sem megosztani ettől a portáltól.

De akkor honnan van a pénz? Kinek és miből írják azt, amit írnak?

Mindössze minimális rálátásra van szükség a baloldali hálózat működésére, és a megfejtés elénk tárul. Egy olyan sajtóipari termék működtetőinek, mint a Jelen, sosem kell a pénz miatt aggódniuk. Ha az Isten nem is, de valamelyik jóakaró mindig megtámogatja őket, hogy jusson kenyérre.

Baráti mentőöv Niedermülleréktől

A sok-sok támogatási forma közül a legegyszerűbb az úgynevezett közvetlen átutalás. A kiadócég pénzt kér, a politika világából pedig egy önzetlen mecénás milliós mentőkötelet dob – olvasható a Kontrán.

A Jelen Mindenütt Alapítvány kuratóriumának elnöke, Krajczár Gyula István egyedi támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben a Jelen hetilap önkormányzati tartalmainak a megjelentetéséhez kér támogatást. A hetilap a kezdetekben 2020. évben mintegy 9000 példányban jelent meg és volt elérhető számos közületben, a támogatás célja többek között a szélesebb körű elérhetővé tétel és a példányszám emelése is”

– ezzel a szöveggel jelent meg Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester képviselő-testületi előterjesztése, amelyet a képviselők el is fogadtak.

„Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy nyújtson 10 000 000 forint összegű támogatást a Jelen Mindenütt Alapítvány részére. A támogatási időszak 2021. november 25. – 2022. április 30-ig tartana, az elszámolásra nyitva álló határidő 2022. május 15. A támogatás felhasználása, azaz az elszámolható költségek köre:

– nyomdaköltségek,

– bér és járulékjellegű kiadások

– szállítási költségek

– kiadói feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások,

– kis értékű. kiadói tevékenységekkel közvetlenül összefüggő (bruttó: 200e Ft beszerzési értéket el nem érő) eszközök vásárlása.”

Így szól Niedermüller javaslata. A testület pedig serényen meg is szavazta a tízmillió forintos ügyletet – írja a Kontra.

Önálló működést ígértek

Ami jár, az jár. Így működik a mindentől független baloldali sajtó Magyarországon. Bekopognak egy baráti önkormányzathoz azzal, hogy pénz kell, azok pedig utalnak is.

A történet azért meredek, mert a lap indulásakor a Jelen főszerkesztője, Lakner Zoltán azt nyilatkozta a 444-nek (amely szintén a hívek adományaiból él):

„A mi pénzünkből megy a buli, meg amit éppen össze tudtunk szedni a saját környezetünkben mikrotámogatásonként, éppen mert nincsen nagy támogató, szakaszosan haladtunk és értünk el idáig.”

Szakaszosan, azaz tízmilliónként, a „mi pénzünkből” és tényleg a mi pénzünkből, „a környezetünkből” – ezeknek ez a közegük, Niedermüller és a többiek. Ugye így már érthető minden szó?

Szóval a Jelen című hetilap továbbra is elkötelezett a független és kiegyensúlyozott tájékoztatás mellett. Ezt a nemes feladatot azonban nem szeretnék üres zsebbel végezni, így jutottak arra, hogy a legeurópaibb párt által vezetett önkormányzattól kérnek pénzt. Így mindenki megőrizheti a függetlenségét, a DK ugyanis biztos nem kér semmit a pénzért cserébe – olvasható a Kontrán.

Érdekes lenne választ kapni arra, hogy:

Vajon csak az erzsébetvárosi önkormányzatnál nyújtottak be kérvényt vagy Budapest többi kerületében is szerencsét próbáltak?

Milyen szisztéma alapján döntöttek arról, hogy melyik önkormányzatoknál kérnek és melyiknél nem?

Mennyi pénzt sikerült így összegyűjteniük?

Aztán az is érdekes, hogy éppen a választási kampány intenzív időszakára szól az önkormányzatnak a Jelennel kötött megállapodása. Ezzel nem arra akarunk célozni, hogy a VII. kerület így fizetett ki közpénzt a Jelen főszerkesztőjének egy pártkampányra vagy hogy valamilyen másik szolgáltatás ellentételezéseként kaptak tízmilliót.

Dehogy, bűncselekmény fel sem merülhet a DK és Lakner vonatkozásában!

„Csak olyan fura, hogy éppen egybeesik a két időpont. Pont olyan, mint amikor ránézel az órádra, ami 19:56-ot mutat, és eszedbe jut, hogy »szemét kommunisták«” – zárja sorait a Kontra.