Több szempontból is a magyar kriminalisztika kuriózumának számít Posta Imre és társai ügye. Az egykori katonai, majd büntetés-végrehajtási, illetve rendőrségi pszichológust és három társát megalapozottan gyanúsítják azzal, hogy halálra ítéltek egy sor vezető politikust, köztük a miniszterelnököt, valamint közéleti szereplőket. A megalapozott gyanú szerint Posta Imre a kivégzésre buzdította híveit a halálra ítéltek névsorának ismertetése után. Minderről videofelvétel készült, amit feltettek a Youtube-csatornájukra. Ennyire egyértelmű és akár a leendő bírsági eljárásban perdöntő bizonyítékkal még a nyomozó ügyészek sem találkoztak - írja a Magyar Nemzet.

Ám ez csak az egyik kriminalisztikai kuriózuma az ügynek. A másik különlegesség az internet használatának megtiltása bizonyos célokra.

Akár már hétfőn dönthet az illetékes bíróság az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása és emberölésre való felbujtás bűntett elkövetésével gyanúsított Posta Imre letartóztatásáról, másodfokon. A Terrorelhárítási Központ egyik felszámoló egysége és rendőrök fogták el Postát és két másik társát. A 30 napos letartóztatást szeptember 27-én rendelték el, amit egyszer három hónappal meghosszabbítottak. Ez járt le január 27-én.

Az ügyben vizsgálatot folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a letartóztatás két hónappal történő meghosszabbítását indítványozta, mondván, továbbra is fennáll a szökés, az összebeszélés, a tanúk befolyásának, valamint a bizonyítékok eltüntetésének a veszélye. Bizonyítottság esetén az ilyen jellegű bűnt elkövetőre akár húsz év is kiszabható, így a várható büntetés mértéke is indokolná a legsúlyosabb kényszerintézkedést Posta ellen.

A Fővárosi Törvényszék eljáró nyomozási bírája alapjában véve egyetértett a nyomozóügyészekkel, hiszen szerinte a társai befolyásolása, a szökés és a bűnismétlés veszélye továbbra is fennállnak, ám a nyomozás előrehaladtával ezek súlya – többek között a terhelt együttműködése miatt – jelentős mértékben csökkent, így megszüntette a Posta Imre letartóztatását. Ugyanakkor elrendelte a terhelt bűnügyi felügyeletét a feleségével közös vidéki házban, az ellenőrzést bokára helyezett nyomkövető eszközzel oldja meg a rendőrség. A vizsgálóbíró a magyar kriminalisztikában eddig egyedülálló döntést is hozott:

megtiltotta a terheltnek az internetes közösségi oldalak használatát, különös tekintettel Posta Facebook-oldalára és a blogjára, mivel a terhére rótt cselekményeket ott követte el. A döntés végrehajtását ugyancsak a rendőrségnek kell ellenőriznie.

Bár az ügyészség fellebbezése borítékolható volt, ez nem bírt halasztó hatállyal. Posta Imrét azonnal szabadították a letartóztatásból, megkapta a nyomkövetőt, majd négy hónap után hazatérhetett a családjához. A házat csak külön engedéllyel hagyhatja el. A nyomozó ügyészek azonban – mint ahogy az várható volt – nem értenek egyet a bíró döntésével.

"Múlt héten pénteken benyújtottuk a fellebbezést a terhelt további letartóztatását indítványozva. Várhatóan ezen a héten megszülethet a döntés, hogy ismét letartóztatják P. Imrét, vagy elutasítják a fellebbezést, és marad bűnügyi felügyelet alatt"

– tudta meg a Magyar Nemzet Kovács Katalintól, a KNYF helyettes szóvivőjétől, aki hozzátette: ezúttal is iratokból dönt az illetékes bíró. Mint azt a lap is megírta, négy hónap letartóztatás után azért indítványoztak csak újabb két hónap időtartamú kényszerintézkedést, mivel hat hónap letöltése után már nem iratokból kell döntést hoznia a bírónak, hanem ülést kell tartania a terhelt részvételével.

Posta Imre a bűnügyi felügyelet elrendelése óta nem publikált sem a Facebook-oldalán, sem a blogján. A letartóztatása négy hónapja alatt a feleségének írt leveleit az asszony rendszeresen közölte a blogon, de most ilyen megoldást sem kockáztatnak, hiszen azonnal letartóztatnák Postát a rendelkezések megszegése miatt.

Borítókép: Posta Imre elfogása (Fotó: Terrorelhárítási Központ)