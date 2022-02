A tárcavezető moldovai kollégáját, Nicu Popescut fogadta Budapesten, majd a közös sajtótájékoztatón az ukrajnai helyzettel kapcsolatos újságírói kérdésekre válaszolva üdvözölte, hogy több nyugat-európai vezető is személyes konzultációra készül az orosz kollégákkal. Erről egy rövid videót is megosztott közösségi oldalán. "Ennyit a baloldali kritikákról..." - fűzte hozzá a videóhoz, amelyben úgy fogalmaz:

A békemisszióval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mi, magyarok nemcsak beszélünk róla, hanem tényleg hiszünk is abban, hogy az Európa keleti felén létrejött feszültségeket tompítani, lehűteni, megoldani csak akkor lehet, hogyha beszélünk egymással. Tehát üzengetéssel és erőfitogtatással nem lesz békés megoldás.

"Látható, hogy egyre többen Európa nyugati felén is úgy gondolják, hogy már nemcsak telefonon, hanem személyesen is szeretnének az orosz elnökkel beszélni. Ugye, halljuk, hogy a francia köztársasági elnök is személyes konzultációt szeretne folytatni az orosz elnökkel, hasonló hírek érkeznek Berlinből, de ha jól értem, akkor Londonból is most már a telefonos mellett a személyes konzultáció is felmerült. Ha jól tudom, akkor a brit kormány két fontos tagja is talán a jövő héten már Moszkvába utazik. Egyébként pedig azon a napon, amikor mi ott voltunk Moszkvában, akkor én ugye Szergej Lavrov kollégával tárgyaltam, és Lavrov kolléga a megbeszélés után mondta, hogy most már megy, mert a Blinken külügyminiszter úrral van telefonja" - hangzik el a videóban.

Tehát hála Istennek, párbeszédhullám indult meg. Örülünk, hogy ehhez mi is hozzá tudtunk járulni, és örülünk annak, hogy ez a békeküldetés, ez a békemisszió talán elérheti azt a célját, hogy Európa keleti felében ne éleződjön tovább az a feszültség, ami minket nagyon rossz és nagyon szomorú történelmi időkre emlékeztet

