A Momentum európai parlamenti képviselője, Cseh Katalin is egyértelműen amellett kampányol, hogy Magyarország küldjön fegyvereket Ukrajnának – írja az Origo.

Szerinte hazánknak támogatni kell az ukránokat mindenben, amit tenni akarnak. Ez a kijelentés is

illeszkedik a baloldal háborúpárti retorikájába, amivel veszélybe sodornák Magyarországot.

Az ukrajnai háborús konfliktus kezdetétől követelik a baloldali politikusok, hogy Magyarország küldjön fegyvereket és akár katonákat is a frontvonalba. A háborús hangulatkeltésben élen járt a Momentum európai parlamenti képviselője Cseh Katalin. Március elsején az alábbiakat mondta a közösségi oldalán megjelent videóban.

„Február elsején írt Fekete-Győr András egy publicisztikát arról, hogy lehet, hogy ez nem lenne egy rossz gondolat, hogy a háborút amúgy fegyverekkel vívják és hát mostanra Orbán Viktor annyira egyedül maradt ennek az ellenzésével, hogy szerintem nagyjából így az egész Európai Unióból hát alig van olyan ország, aki ezt mondja és a régióból biztos nincs. Szóval, hogy az egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút.”

A Momentum EP-képviselője ezzel egyértelművé tette, hogy szerinte Magyarországnak is fegyvereket kellene szállítani Ukrajnába.

Cseh Katalin néhány mondattal később megerősítette, hogy „nekünk európaiaknak ott kell állnunk Ukrajna mögött minden egyes lépésben, amit tenni akarnak."

Ez a háborúpárti kiállás jellemzi a teljes baloldalt, élén Márki-Zay Péterrel, Gyurcsány jelöltjével.

Emlékezetes, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester zavaros nyilatkozataiban újra és újra megerősíti, hogy fegyverekkel segítené Ukrajnát. Márki-Zay volt az első, aki határozottan háborúpárti hisztériakeltésbe próbált kezdeni rögtön a konfliktus kitörésekor. Több alkalommal is azt mondta, hogy Magyarországnak fegyvereket kellene szállítania Ukrajnába, és ha a NATO úgy kívánja, akár magyar katonákat is háborúba kellene küldeni.

Később tagadni próbálta a kijelentéseit, sőt a kormányt vádolta alaptalanul azzal, hogy fegyvereket szállít Ukrajnába, de egy múlt csütörtöki lakossági fórumon, Kiszomboron ismét megerősítette, hogy szerinte Magyarországnak kötelessége lenne fegyverekkel támogatni a háborúban Ukrajnát.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje március 4-i, nyíregyházi fórumán is azt mondta, hogy Magyarországnak is szerepet kell vállalnia az orosz–ukrán konfliktusban.

„Nem engedi a fegyverszállításokat áthaladni magyar területen. Orbán Viktor azt hazudja, hogy ezzel veszélynek tenné ki Magyarországot [...] Nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban ezek a fegyverek nem a magyarok ellen használandók, ezek a magyarokat védik Ukrajnában" – mondta Márki-Zay Péter a fórumon.

A baloldal jelöltje hozzátette, szerinte Orbán Viktor hazudik, amikor azt mondja, hogy fegyverek küldésével veszélynek tenné ki Magyarországot. Márki-Zay azt is elmondta az eseményen, hogy szerinte az ukránok Orbán Viktort tartják felelősnek a háború kirobbanásáért. Ez utóbbi kijelentése – túl az abszurditásán –

rendkívül veszélyes is, hiszen alkalmas arra, hogy a kárpátaljai magyarok ellen hangolja az ukránokat.

A háborús hangulatkeltésben élen járt Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke is, aki egy lakossági fórumán arról beszélt, hogy magyar katonákat küldenek a frontra. Az országgyűlési képviselő és egyúttal jelölt Ádándon a következő fejtegetésbe bocsátkozott:

„Hogyha van egy háború, amiben a NATO részt vesz, akkor ott természetesen neki mennie kell és harcolnia kell, de nem a civil embereket küldjük

(...) hát nekem is van most, mert ugye van a férjem, aki hadköteles lenne, meg a két fiam is már hadköteles lenne. Hát nyilván nem akarom én sem, hogy a gyerekeimet és a férjemet elvigyék (...).

Aki meg elment katonának, az azért ment oda, hogyha a NATO hadba küldi, akkor ő fölüljön a repülőre és elmenjen a háborúba. Mert ő ezért kapja a fizetését. Ő ezt a szakmát, ezt a hivatást választotta.”

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Rónai Sándor az ATV-ben fogalmazott úgy a magyar katonai segítség elmaradása miatt:

„Nagyon sajnálom a magyar kormány bejelentését, miszerint mi nem segítünk száz százalékig, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításával segítenek."

Hozzátette: szerinte ezzel nem veszélyeztetnék a kárpátaljai magyarságot.

Egy régi baloldali káder is csatlakozott a kardcsörtetéshez, ráadásul Juhász Ferenc, Gyurcsány Ferenc volt honvédelmi minisztere két nappal a háború kitörése előtt kérte számon a kormányon, hogy miért nem ad magyar lőszert Ukrajnának az orosz katonák lelövésére.

A fegyverszállítások tényét az orosz kormány egyébként úgy kommentálta, hogy az Ukrajna területére érkező szállítmányokat célpontnak tekintik,így előfordulhat, hogy akár a magyarlakta településeken áthaladva lövik ki az ilyen céllal érkező konvojokat.

Borítókép: Cseh Katalin (középen) „harcos”társaival / Magyar Nemzet / Havran Zoltán