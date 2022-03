Élelmiszerhiánytól is tartanak 2 órája

Bajban van Nyugat-Európa, miután az energiaárak olyan mértékben emelkedtek az utóbbi hetekben, hogy a lakosság nagy része már nem győzi fizetni azokat. Sztrájkok, tüntetések indultak, miközben megugrott a benzinlopás is. A kormányok újabb és újabb energiaügyi támogatásokat vezetnek be, de ezek egyelőre kevésnek tűnnek. Eközben a lakosság több országban élelmiszer-hiánytól tart, ami nem is csoda: egyes helyeken már korlátozzák bizonyos élelmiszerek kereskedelmét. Nyugat-Európát fojtogatja az egyre növekvő infláció.

Drámai körülmények uralkodnak Nyugat-Európában – írja a Mediaworks Hírcentrum. Belgiumban például korlátozzák bizonyos élelmiszerek vásárlását, Franciaországban a gáz és a villannyal való spórolásra hívják fel a lakosság figyelmét, Németország pedig első fokú riasztást adott ki, miután fogyóban van a földgáztartalékuk. Az utóbbi időben egyre több híradás szól az üzemanyagár-robbanásról, az élelmiszerárak rohamos megemelkedéséről és a villany és gázszámlák árának megnövekedéséről. A koronavírus-járvány hatásai, majd az orosz-ukrán háború gazdasági következményei óriási inflációt okoztak, súlyos problémákról számolnak be a külföldi sajtóorgánumok. Sztrájk és lopás az üzemanyagárak miatt Spanyolországban a kamionosok lassan két hete kezdtek határozatlan idejű sztrájkba az elszabadult üzemanyagárak miatt. A munkabeszüntetés azóta súlyos élelmiszer- és termékhiányt okozott, valamint több gyár leállt a dél-európai országban. A káosszal fenyegető, egyre súlyosabb helyzet miatt a kormány úgy döntött, június 30-ig literenként 20 centtel csökkenti az üzemanyag árát, valamint 450 milliós közvetlen támogatást folyósítanak a kamionosoknak. A kormány szerint a fuvarozó vállalatok ezzel kamiononként 700 eurót takaríthatnak meg. A sztrájkot szervező szövetség azonban nem elégszik meg ennyivel, folytatják a munkabeszüntetést. Ezután hétfőn Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette, hogy a fuvarozókra vonatkozó 20 centes üzemanyagár-kedvezményt minden állampolgár megkapja. Emellett a létminimumot biztosító alapjövedelem összegét 15 százalékkal megemelik, hogy segítsék a leginkább rászoruló családokat. Az elszálló üzemanyagárakat már csak azért is érdemes szabályozni, mert számos országban számoltak be üzemanyaglopásokról. Franciaországban az árak robbanásszerű emelkedése miatt egyre több parkoló járműből szívnak le tolvajok nagy mennyiségű üzemanyagot. Március elején egy toulouse-i gazdálkodó telephelyéről 2200 liter hajtóanyagot loptak el. Ehhez hasonló esetekről számolnak be az Egyesült Államokban is, egy texasi benzinkút tulajdonosa azt közölte: az elmúlt néhány hónapban a tolvajok 27 ezer dollárnyi üzemanyagot loptak el tőle. Az orosz-ukrán háború másik súlyos következménye az élelmiszerválság. Ukrajna a világ vezető napraforgóolaj-exportőre, emellett a búza, az árpa, a repce és a kukorica esetében is a top 5 exportőr között van. Az EU negyedik legnagyobb külső élelmiszer-beszállítója, illetve az unió gabona- és növényi olajimportjának mintegy negyedét biztosítja, ezen belül a kukoricának csaknem felét – írja a Forbes. Épp ezért Ukrajna válságos helyzete az egész világ élelmiszerraktárára hatással van. Az élelmiszerhiány valós probléma lesz Belgiumban már korlátozzák a liszt és az étolaj vásárlását. A napraforgóolaj hiánya miatt a belgák akár búcsút inthetnek kedvenc nemzeti eledelüknek, hiszen akár három hét múlva is hiánycikké válhat Belgiumban a feldolgozott és sütéshez előkészített sültkrumpli, burgonyakrokett és más süthető burgonyatermékek is. A spanyol kormány is kénytelen lazítani a kukoricaimport feltételeit, miután a takarmánynak szánt kukorica 30 százalékát Ukrajnából importálta, így a készlet a háború miatt kimerülőben van. Élelmiszerhiányra figyelmeztet az Egyesült Államok is, az élelmiszerek árának robbanásszerű növekedése aggodalmat keltett a lakosságban, az élelmiszerek fogyasztói ára - soha nem látott módon - háromnaponként emelkedik. Maga Joe Biden amerikai elnök jelentette ki, hogy „az élelmiszerhiány valós probléma lesz”. Az ételek mellett megnőtt a gáz és villany ára is. Spanyolországban például 1985 óta nem volt olyan súlyos az infláció, mint most. A spanyol kormány a pénzromlás üteme miatt kénytelen befagyasztani a villamosenergia árát. Erre szükség is van, mivel ezrek tüntettek országszerte a brutális áremelkedések ellen. Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, a nyugati országok egyöntetűen az Oroszország elleni szankciókat sürgették, valamint több ország is tett lépéseket annak érdekében, hogy az eddig Oroszországból érkező földgázról végleg függetlenedjen. Ez viszont súlyos következményekkel járhat, hiszen az orosz gáz kulcsfontosságú szerepet tölt be Európa energiaimportjában, hiszen csak az eurózóna energiaszükségletének körülbelül a negyedét földgázból állítja elő, aminek importjában egyharmad Oroszország részesedése. Vissza kell fogni a gáz - és villanyfogyasztást Az energiaválság hatására egy friss közvélemény-kutatás szerint a belgáknak már 43 százaléka támogatja az új atomerőművek megépítését, holott alig három hónappal ezelőtt az atomenergia pártfogóinak aránya mindössze 33 százalék volt az országban. Franciaországban a héten felszólították a lakosságot, hogy kezdjenek el spórolni a gázzal és az árammal. A francia Energiaszabályozási Bizottság elnöke, Jean-François Carenco kijelentette, hogy egész Franciaországnak sürgősen vissza kell fognia a földgáz és az elektromos áram felhasználását, különben jövő télen sötétbe borul az ország. Olaszországban százezrek tiltakoztak, miután az ország leggazdagabb régiójában, Veneto tartományban is kétszázezer család van, akik nem tudják fizetni a villanyt és a gázt. A két éven keresztül elhúzódó egészségügyi vészhelyzet, majd a drámai infláció sokak napi megélhetését kérdőjelezi meg. A Mario Draghi vezette olasz kormány ezért 20 milliárd euróval támogatja az alacsony bevételű családok megemelkedett rezsiköltségeit, valamint a részletfizetési lehetőséget is biztosít. Ez azonban még mindig kevésnek bizonyul ahhoz, hogy egyes családok és kisvállalkozók túléljék az áremelkedést. Nem csupán a déli országoknál aggódnak az energiahiány miatt. Németország szerdán elsőfokú riasztást adott ki az esetlegesen bekövetkező földgázhiány miatt. Az aggodalmakat az váltotta ki, hogy míg Oroszország – a nyugati szankciókra részben válaszolva és részben azok által kényszerítve – energiaexportjában rubelelszámolásra térne át, addig a G7-országok vezetői bejelentették, hogy a hatályos szerződések fizetési feltételeinek egyoldalú, az orosz fél által történő megváltoztatása elfogadhatatlan számukra. A német gáztározók feltöltöttsége jelenleg mindössze 25 százalékos, ami azt jelenti, hogy az orosz gázáramlás hirtelen leállítása súlyos következményekkel járna Németországban.

Az energiaválság okozta problémák nem csökkennek, naponta érkeznek hírek külföldről az újabb korlátozó és kompenzáló intézkedésekről, valamint a sztrájkoló és elégedetlen lakosságról.

