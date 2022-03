Utcafórumot tartott Debrecenben Márki-Zay Péter szombaton – írja a Haon.hu. Az eseményen az ellenzék többi képviselője, többek között Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője és Donáth Anna, a Momentum elnöke, valamint Mándi László országgyűlési képviselőjelölt is felszólalt.

A közelgő választás kapcsán Márki-Zay Péter továbbra sem vázolta fel a baloldal jövőképét, pedig a választásig kevesebb mint egy hónap van hátra. Ellenben nem ment el a hazánkat is érintő orosz-ukrán háború témája mellett. Mint már többször, ezúttal is arról beszélt, hogy Magyarország miniszterelnöke abba az irányba viszi Magyarországot, ahol Putyin van, a hintapolitikában folyamatosan a rossz oldalra sodródik. – Orbán Viktor a putyini agressziótól a magyarokat is csak akkor védheti meg, ha előtte kikéri Putyin engedélyét. Nem védi meg az ukrajnai magyarokat sem. Arra hivatkozik, hogyha fegyverszállításokat engedélyezne, akkor azokat ellenük használnák. Elnézést kérek, ezek a fegyverek az ukrajnai magyaroknak mennek, és az ukrajnai ukránoknak, hogy megvédjék magukat az orosz agresszióval szemben – mondta Márki-Zay Péter.

A miniszterelnök-jelölt debreceni eseményén mintegy százan vettek részt.