Vidékiek

A baloldal a vidéki, főleg a falusias körzetekben áll a legrosszabbul, ezért is meglepő, hogy Márki-Zay Péter az itt élő embereken köszörüli a nyelvét. Többek között olyan állításokat tett, miszerint, „ha a Fidesz egy vidéki településen összeszedi a legjobb embereit, akkor még egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni".

– Az, hogy vannak vidéken bunkók, még nem azt jelenti, hogy minden vidéki bunkó – magyarázta egy másik kijelentését a baloldal jelöltje.

A falusi „ostoba", „tudatlan" emberekről számos alkalommal értekezett a baloldal jelöltje.

Összeállításunkban bemutatunk néhány ilyen esetet:

Nők

Márki-Zay Péter szerint egy nő küldött neki egy megfejtett keresztrejtvényújságot. Azt, hogy az illető nőnemű, a „helyesírásából" következtette ki. Ezután azt fejtegette, hogy talán nem is saját kútfőből fejtette meg a feladványokat, hiszen az újság végén ott vannak a megoldások.

Fogyatékosok

Márki-Zay Péter legalávalóbb kijelentései közül is talán azok a legvisszatetszőbbek, amikor a „fogyatékos" kifejezéssel próbálta sértegetni politikai ellenfeleit. Ezt videóiban többször is megtette az elmúlt években, többek között a „fideszes propagandistákat" és a hódmezővásárhelyi ellenzékét nevezte így. A fogyatékos szót rendszeresen sértésként használja.

A baloldal jelöltjének kijelentéseit elítélték a fogyatékossággal élő emberek érdekképviseletét ellátó szervezetek. Többek között az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), az Autisták Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és mások.

A „fogyatékos" kifejezés szitokszóként való használata nemcsak döbbenetet és tiltakozást váltott ki, egy kerekesszékes asszony Márki-Zay orosházi fórumán számon is kérte a jelöltet. – Alázod a rokkant embereket meg az öregeket? – kérdezte.

Nyugdíjasok

Az olaszországi Repubblica.it című lapnak adott 2021. novemberi interjújában Márki-Zay úgy értékelt, hogy szerinte a Fideszre "a Covid által megtizedelt idősebb generáció szavaz, nem pedig a fiatal tehetségek, akik egyre nagyobb számban hagyják el az országot" – mondta.

Nem sokkal később, újévi beszédében részletesen is kifejtette a témát, mondván „pusztulnak az idősek", ez szerinte jó irány. – Az időseket, akik sajnos pusztulnak a koronavírus-járvány miatt is, sokkal könnyebben megvezette a Fidesz, mint a fiatalokat. Az új generációk, amelyek szavazni fognak '22-ben, azoknál nagyon kicsi a Fidesz támogatottsága, tehát alapvetően az irány jó – mondta Márki-Zay Péter az idősek halálával kapcsolatban.

Ezt a gondolatot hasonló szavakkal már 2020 nyarán is megfogalmazta. – A demográfia az ellenzéknek nem hátrányos, [...] ugye az idősek elmennek sajnos, viszont jönnek fiatalok, és ezek a fiatalok sokkal kisebb arányban Fidesz-szavazók, tehát több százezer szavazattal kevesebb várható egyébként a Fidesz oldalán, mint 2018-ban volt".

(Tegyük hozzá: Nehéz lenne az idős emberek iránti tiszteletnek tekinteni azt, hogy Márki-Zay Péter a 13. havi nyugdíjról is rossz véleménnyel volt. – Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette, mondjuk, a 13. havi nyugdíjat – emelte ki. Más alkalommal arról beszélt, hogy közgazdászként értékelte, hogy a Bajnai-kormány megszüntette a 13. havi nyugdíjat.)

Fideszesek

Márki-Zay Péter egyik deklarált politikai célja, hogy meggyőzze a fideszeseket is, hogy érdemes rá szavazni. A projekt nem igazán halad, tekintve, hogy a baloldal jelöltje a legváltozatosabb sértéseket vágja hozzá a jobboldali, konzervatív érzelmű emberekhez. Rendszeresen hangoztatja, hogy ostobának tartja őket, sőt szerinte „hazaárulók", amiért Orbán Viktorra szavaznak.

A március 15-i Békementtel kapcsolatban is kifejtette véleményét: „Nemcsak arról van szó, hogy ez nem egy szeretet és békemenet volt, hanem gyűlölködés. De az is látszik, hogy vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs, hol vannak" – mondta. Márki-Zay eszmefuttatása kísértetiesen hasonlít Gyurcsány Ferencére, aki 2006-ban csőcseléknek titulálta a békés tüntetőket.

Zsidóság és cigányság

Márki-Zay Péter rendszeresen szól zsidó és cigány honfitársainkhoz is, arra kérve őket, hogy szavazzanak a baloldalra. Ebben nem lenne semmi különös, ha a baloldalhoz csapódott Jobbikban nem robbannának ki szinte hetente antiszemita botrányok. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik és így a baloldali összefogás jelöltje cinkos mosollyal kart lendít. Szilágyi György a neonáci amerikai Árja Testvériség ideológiáját magyarázza. Minderről kamerafelvételek vannak.

Z. Kárpát Dániel FORRÁS: RUMBLE

Forrás: Rumble

De Márki-Zay beállt az antiszemita kijelentéseket tevő Bíró László mellé is a 2020-as a borsodi időközi országgyűlési választáson, ezzel a szégyenletes érveléssel: „Ebben a feladványban én arra kérem zsidó honfitársaimat is, hogy igenis az antiszemita megjegyzéseket tevő jobbikos képviselőt támogassák. Arra kérem a cigány honfitársaimat is, hogy igenis a jobbikos képviselőjelöltet támogassák, mindannyiunk érdekében." Nyilvánvaló, hogy ilyen mondatokkal cigány és zsidó embereket alázott meg.

Feketék és vakok

Különös, hogy az Amerikai Egyesült Államokat is megjárt Márki-Zay Péter rendszeresen használja a tengerentúlon rasszistának titulált „néger" kifejezést a feketékre.

– Milyen érzés vaknak lenni? – kérdezte a riporter a Márki-Zay által elmesélt viccben Steve Wondertől. – Még mindig jobb, mintha néger lennék – mondta el a csattanót Márki-Zay. (Ebben az esetben a vak embereken is gúnyolódik, tegyük hozzá.)

De alábbi összeállításunkban egy olyan viccet is láthatnak, amelyben arról mesél, hogy miben hasonlít Trianon és Michael Jackson. Itt is négerezik.