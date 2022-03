Népszavazz te is érvénytelenül április 3-án!

– olvasható nagy, vörös betűkkel az Amnesty Magyarország (AM) által létrehozott Érvénytelenül.hu elnevezésű honlapon - írja a Magyar Nemzet. Mint írják, a „2022. április 3-i propaganda-népszavazás egyenes folytatása a kormány eddigi homofób és transzfób politikájának, amely az emberek biztonságát és jóllétét áldozza fel a saját politikai céljaiért. Népszavazz te is érvénytelenül április 3-án, mert így egy lépéssel közelebb kerülhetünk a propagandatörvény eltörléséhez. Az érvénytelen szavazatoddal most azt mondhatod el, hogy érdekel téged az ország és a benne élők sorsa, de ezt az LMBTQI-embereket – a gyerekeinket, ismerőseinket, barátainkat és munkatársainkat – kiközösítő aljas kampányt a leghatározottabban elutasítod.”



A Soros-féle szervezetek zászlóshajójának számító AM által létrehozott honlapon egy „fogadalmi nyilatkozat” kitöltését teszik lehetővé – természetesen számos személyes adat megadása mellett, mint név, e-mail, telefonszám, irányítószám. A fogadalom így szól:



Részt veszek a propaganda-népszavazáson, és mind a négy manipulatív kérdésre érvénytelen szavazatot adok le, vagyis beikszelem az igeneket és a nemeket is. Nem hagyom, hogy folytatódjon a kormány homofób és transzfób politikája, amivel erősítik a társadalmi megosztottságot és gyűlöletet keltenek, feláldozzák mások biztonságát és jóllétét. Határozottan elutasítom ezt a gyerekeinket, ismerőseinket, barátainkat és munkatársainkat kiközösítő aljas kampányt. Kiállok azért, hogy Magyarországon mindenki számára garantált legyen az egyenlőség és a biztonság.

A honlapról végül kiderül az is, hogy a kampány főszervezője az ugyancsak Soros György által támogatott Háttér Társaság, amely saját önmeghatározása szerint „Magyarország legnagyobb és legrégibb jelenleg is működő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI) civil szervezete”.

És hogy mivel van baja az AM-nek és társszervezeteinek? Ismert, április 3-én négy kérdésről mondhatják el véleményüket a szavazópolgárok. Ezek: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

