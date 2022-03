A miniszter jó hírnek nevezte, hogy az Európai Unió is csatlakozik a tűzszüneti tárgyalásokhoz, majd megjegyezte, eddig is komoly európai erőfeszítések történtek a béke érdekében. Hangsúlyozta, a kommunikációs csatornákat nem szabad elzárni, mert a békéhez tárgyalások kellenek. Emlékeztetett, török barátainknak sikerült azt a bravúrt is létrehozniuk, hogy külügyminiszteri szinten összeült az orosz és az ukrán küldöttség. Szijjártó Péter szerint nem volt reális elvárás, hogy ezen a találkozón áttörés szülessen, de szerencsésnek értékelte, hogy a felek nem zárták ki az újabb találkozás lehetőségét. Kijelentette, bíznak abban, hogy minden ilyen találkozás közelebb visz ahhoz, hogy az értelmetlen öldöklésnek véget lehessen vetni.

Szijjártó Péter a háború kirobbanásának felelőseire vonatkozó kérdésre reagálva elmondta, most annak van itt az ideje, hogy békét teremtsünk, az okoskodásnak, a korábbi intézkedések elemzésének majd akkor lesz itt az ideje, ha a szomszédban béke lesz.

Borítókép: MTI / Balogh Zoltán