A héten sokadszorra riasztották bombafenyegetéshez a rendőröket: csütörtökön a Szépművészeti Múzeumban volt bombariadó, hétfőn kedden pedig több fővárosi és vidéki plázában, valamint a MÁV debreceni igazgatóságánál is. Korábban március végén is volt hasonló bombariadó bevásárlóközpontokban, a rendőrségre akkor több bejelentés is érkezett közveszéllyel fenyegetésről.

Az olcsó gázt kifogásolták

„Bomba van az épületben. Nem élhetek olyan országban, amely a terrorista Putyint szponzorálja, és amelynek az olcsó gáz fontosabb, mint az emberi élet” – hétfőn ezzel az üzenettel bénították meg országszerte a bevásárlóközpontokat és valószínűleg a MÁV debreceni igazgatóságát is – tudta meg a Magyar Hang.

Gmailes e-mail-címről jött az üzenet, délután negyed négy körül. Egy magyar név szerepel az e-mail-címben, de ez biztosan fiktív. A levelet úgy kaptuk meg, hogy a feladó saját magának küldte el a levelet

– mondta el a lapnak egy vidéki pláza névtelenséget kérő munkatársa. Az üzletközpontot valószínűleg titkos másolatként csatolták a címzettek közé. A forrás szerint a rendőrség már ismerhette a feladót és az üzenet szövegét, legalábbis nem érte őket meglepetésként a levél tartalma.

Szerbiát is támadás érte

Hétfőn bombával fenyegettek meg több belgrádi bevásárlóközpontot is. Ebben az esetben a titkosított e-mail-szolgáltatásáról ismert Protonmail svájci mailszolgáltatótól érkezett az üzenet, a szerb rendőrség tűzszerészei azonban egyetlen robbanószerkezetet sem találtak. A közelmúltban több alkalommal is Protonmailről küldtek fenyegetést a belgrádi Nikola Tesla reptérnek, illetve az Air Serbia vállalatnak. A szerb rendőrség értesülései szerint ezek a fenyegetések egy európai ország területéről, illetve Ukrajnából érkeztek.

