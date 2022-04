– Most adnunk kell egymásnak teret az útkeresésre – nyilatkozta Tordai Bence a Telexnek. A Párbeszéd lehetséges új társelnöke – akit Karácsony Gergely ajánlott a posztra – a baloldali pártok egymást hibáztató mondatait azért sem tartja termékenynek, mert senki sem maradna érintetlen. Tordai inkább már az európai parlamenti kampányra készülne, amelyen szerinte külön listával kell indulnia a Párbeszédnek, sőt Jávor Benedek személyében már a listavezetőjüket is megnevezte.

Tordai úgy látja, az MSZP–Párbeszéd-szövetség ilyenformán már nem létezik, de a hatpárti együttműködésen belül a zöldek összefonódása sem tűnik reálisnak, miután az LMP-t egyesek már bevitték a „DK zöldtagozatának”.

Nem tudnak mosolyogni



Tordai szavaira Ungár Péter (LMP) igen pikírten úgy reagált: – Örülünk, hogy a Párbeszéd a tizedik születésnapján úgy döntött, hogy egyszer elindul önállóan egy választáson, tényleg nagy dolognak tartjuk, de szerintünk ez most kevésbé érdekli, és még kevésbé nyugtatja meg a választókat.

Ungár hozzátette: lehet, hogy őket kicsit jobban megviselte a vereség, mint Tordai Bencét, de ők még nem tudnak mosolyogva elindítani egy EP-kampányt, mert szerintük a harci kiáltások helyett érdemes ennél kicsit több időt szánni az önvizsgálatra.

– Főleg abban a pártban, amelynek az elnöke azért lépett vissza az előválasztáson egy piaci fundamentalista jobboldali jelölt javára, mert állítása szerint a baloldali és zöldpolitikának nincs támogatottsága – utalt Karácsony Gergely visszalépésére. Ungár szánalmasnak és feleslegesnek nevezte, hogy a negyedik kétharmadot hozó súlyos vereség után két héttel, a parlamenti küszöböt együtt jelenleg át nem lépő két zöldpárt egymással kezd el keménykedni.

A baloldal külön megméretésére pár napja Donáth Anna (Momentum) is tett célzást a Magyar Hangban megjelent írásában. A párt EP-képviselője az elbukott választásról úgy fogalmazott: „Az ellenzéki összefogás egyáltalán nem tudta összeadni az ellenzéki(nek vélt) szavazatokat. Márpedig egy választás arról szól, hogy egy politikai ajánlatra hányan mondanak igent, és jelenleg nem mondtak elegen igent a sokszereplős ellenzéki összefogás ajánlatára. Az együttműködések miatt ráadásul roppant nehéz kibogozni ebből az egyes ellenzéki pártok valós támogatottságát. A legközelebbi demokratikus szűrő a 2024-es EP-választás lesz, ahol nem kényszeríti a választási rendszer közös indulásra az ellenzéki pártokat, és ahol a választók kiválaszthatják, milyen ellenzékre van szükségük” – írta Donáth Anna, aki szerint a következő két évnek ezért az ellenzéki térfél megújulásáról is kell szólnia.

Politikai vakság



– Az ellenzéki pártok nem tanultak a választási vereségből: ismét egymással versenyeznek. Gyurcsány Ferenc újra akarja tervezni a baloldali összefogást, míg a kisebb pártok inkább egymással vannak elfoglalva, és egymás kárára akarnak megerősödni, emellett megpróbálnak felszabadulni a Demokratikus Koalíció befolyásától és Gyurcsány Ferenc személyétől is – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin.

A XXI. Század Intézet elemzője szerint ez utóbbit láthatjuk most a Tordai Bence és Ungár Péter között kialakult vitában is. Az elemző hozzátette: a Párbeszéd várható új társelnökének „gondolataiban jól tapasztalható a valóságérzékelésnek a teljes hiánya, ami egyébként is jellemző volt ez idáig a baloldalra”.

– Egyrészről azért, mert a Párbeszéd nem akarja tágítani a saját választói bázisát, hanem az LMP-vel kezd bele egy versenybe. Másrészről fontos megemlíteni, hogy egy mérhetetlen pártról van szó. Ezek ismeretében arról beszélni, hogy önállóan méreti meg magát az EP-választásokon, az nem más, mint egy politikai vakság – tette hozzá.

Nagy Ervin emlékeztetett: a Párbeszéd mindig valakinek a hátán – az MSZP-nek vagy az összefogásnak köszönhetően – tudott mandátumot szerezni, és a következő parlamenti ciklusban is egész nagy frakciójuk lesz majd ahhoz képest, hogy nincs önálló társadalmi támogatottságuk.

Visszatérő múlt



– Mintha ugyanazt látnánk, mint másfél évvel ezelőtt, amikor az összefogás elkezdődött, és arról szólt a vita, hogy Gyurcsány Ferencnek van-e helye a baloldalon. Most mintha ismét az a vita robbanna ki, ami az elmúlt tíz évben meghatározta a baloldali stratégiai, taktikai vitákat. A kisebb pártok központi kérdése az, hogy ha Gyurcsánynak van egyáltalán helye a baloldali összefogásban, akkor az pontosan hol van – idézte fel Nagy Ervin.

Az elemző elmondta, ha az április 3-i országgyűlési választások eredményeit átültetnénk az EP-választások eredményeire, akkor a baloldali pártok közül csak a DK-nak és a Momentumnak lenne esélye arra, hogy akár két-három mandátumot megszerezzenek. A többieknek viszont – akár a Jobbiknak, akár az LMP-nek – az is nagy siker lenne, ha egy képviselői mandátumot tudnának szerezni. A Párbeszédnek viszont nem lenne esélye arra, hogy akár egy mandátumot megszerezzen.

Az elemző megjegyezte, Tordai Bence politikai vakságát erősíti az a tény is, hogy újabban megint a fegyverszállításokról beszélt. – Mintha a választási pofon után sem érzékelné sem politikai tartalomban, sem stratégiában a magyar valóságot – állapította meg.

Borítókép: Tordai Bence