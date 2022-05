A The Wall Street Journal (WSJ) című napilap értékelése szerint Vance korábban élesen bírálta Trumpot, majd irányt váltott, és azon dolgozott, hogy megkapja a volt elnök támogatását. A lap azt írja, hogy a 37 éves Vance korábban nem volt különösebben népszerű a választók körében, és az, hogy Trump támogatásával mégis nyerni tudott a 7 fős mezőnyben, arra utal, hogy Trumpnak továbbra is jelentős befolyása van a párt szavazói körében. A WSJ szerint a többi jelölt is versengett Donald Trump kegyeiért, aki végül úgy nyilatkozott, hogy szerinte Vance-nek van a legnagyobb esélye, hogy legyőzze Tim Ryan képviselőt, a demokrata párti jelöltet. Ebben az államban Trump a 2020-as elnökválasztáson 8 százalékpontos különbséggel nyert. A WSJ több választót is megszólaltatott, akik azt mondták, hogy Trump támogatásának köszönhetően választották Vance-t. Vance végül a voksok 32,2 százalékával nyert.

Az államban kormányzót is választanak, melynek republikánus előválasztását a hivatalban lévő Mike DeWine nyerte a Trumphoz húzó Jim Renaccivel szemben, viszont abban a versenyben a volt elnök nem nevezte meg, hogy ki a favoritja.

Győzelme után Vance megköszönte Trumpnak, hogy kiállt mellette.

Ebben a kampányban szerintem kimondhatjuk, hogy népszavazást tartottunk arról, milyen Republikánus Pártot szeretnénk és milyen országban szeretnénk élni

– mondta támogatói előtt Vance.

A Demokrata Párt szenátusi előválasztásán győztes, 48 éves Tim Ryan, aki eddig a párt képviselője volt és először indult szenátusi választáson, a győzelme után arra kérte támogatóit, hogy hozzák el rendezvényeire republikánus és el nem kötelezett ismerőseiket is.

A gyerekeink jövőjét próbáljuk építeni, és az gyűlölködéssel nem fog menni

– fogalmazott a demokrata párti jelölt.

Májusban tucatnyi amerikai tagállamban tartanak előválasztásokat, hogy eldőljön, kik lesznek a pártok jelöltjei az őszi, félidős törvényhozási választáson, melyen a képviselőház tagjait és a szenátorok harmadát választják meg. Indianában és Ohióban tartották az első voksolásokat. A WSJ rámutat, hogy a keddi voksolások közül az ohiói szenátusi előválasztás tétje volt a legnagyobb, mert az állam republikánus szenátora visszavonul, és a 100 fős testületben jelenleg a Demokrata Pártnak csak az alelnök, Kamala Harris döntő szavazatával van többsége.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök beszél támogatóihoz az Ohio állambeli Delaware-ben tartott nagygyűlésen 2022. április 23-án. Fotó: MTI/EPA/David Maxwell