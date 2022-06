A Közbeszerzési Hatóság (KH) döntőbizottságának csütörtöki határozata értelmében megsemmisítik a Márki-Zay Péter vezette hódmezővásárhelyi önkormányzat és a Volánbusz Zrt., valamint a Jovány Busz Kft. között létrejött szerződéseket helyi járatok üzemeltetésére, egyúttal összesen 32 millió forintra büntette a helyhatóságot KH a közbeszerzés szabályainak megsértéséért – írja az Origo.

Az ügy előzménye, hogy Márki-Zay Péter polgármesteri választási kampányában megígérte, hogy ingyenes járatokat biztosítanak az utazóközönségnek Hódmezővásárhelyen.

Ez a projekt el is indult, ám a városvezetésnek nem sikerült zökkenőmentesen vennie az akadályokat: 2020 novemberében a Jovány Busz Kft. nyerte el a munkát, amely azonban olyan buszokkal is végzett személyszállítást, amiket nem volt engedélye üzemeltetni. Ennek eredményeként a szegedi kormányhivatal hónapokra felfüggesztette a Jovány Busz működési engedélyét. A KH vizsgálatából az is kiderült, hogy a cég nem szabályos közbeszerzésen nyert.

A helyzetet az is bonyolította, hogy a Jovány Busz és Volánbusz egyszerre nyújtott szolgáltatást, mivel a Volán álláspontja szerint az önkormányzat nem bontotta fel velük a 2019-ben kötött szerződést. A bonyolult jogi helyzetet a KH két külön dokumentumban összesen több mint 50 oldalon mutatja be, valamint fejti ki a döntése hátterét.

A KH-hoz 2022 januárjában érkezett közérdekű bejelentés az ügyben, amelyet egy közbeszerzési döntőbizottság vizsgált meg részleteiben. Döntésük és részletes indoklásuk ide és ide kattintva érhetők el. A hatóság azért szabott ki büntetést az önkormányzatra, mert az „két alkalommal történt megkeresése ellenére sem adott tényszerű magyarázatot a közbeszerzési eljárás mellőzésére, illetve nem támogatta a tényfeltáró munkát" – olvasható a dokumentumban.

A hatóság tehát azért büntette meg a hódmezővásárhelyi önkormányzatot, mert nem küldte meg a vizsgálathoz szükséges iratokat, valamint mellőzte a közbeszerzési eljárást a személyszállítás kapcsán.

– A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per indítható a dokumentum kézbesítésétől számított tizenöt napon belül – írta a KH. Az önkormányzatnak egyébként ugyanennyi ideje van az összeg befizetésére is a KH Államkincstárnál vezetett számlájára, amennyiben nem kívánja megtámadni a döntést.

