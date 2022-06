Tovább méltatlankodnak az önkormányzati vezetők a rezsicsökkentés átalakítása miatt. Karácsony Gergely hétvégi kifakadása után a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (MÖSZ) is összehívták, ahová a főpolgármester nem ment el. A résztvevőknek be kellett érniük a budapesti főpolgármester árnyékkormányainak állandó önkormányzatokért felelős árnyékminiszterével, Wittinghoff Tamással. Budaörs polgármestere úgy fogalmazott: egy nagy városnál milliárdos, kisebb városnál mil­liós kiesést jelent az, hogy nem részesülnek a rezsicsökkentésben a települések. Szerinte most derül ki az, hogy milyen problémát jelent, ha egyik pillanatról a másikra megszűnik valami, amit egész máshogy is lehetett volna kezelni.

Gémesi György, a MÖSZ elnöke, egyben Gödöllő polgármestere kifejtette, hogy a választások előtt több ezer milliárdot kiosztott a kormány, most viszont ebben az időszakban nincs meg az a tartalék, ami kivédené a nemzetközi hatásokat, többek között az ukrajnai háború okozta problémákat.

Mint mondta: a rezsicsökkentésből való kizárás egy „roggyantó ütés” a településeknek. Hozzátette: ez a döntés működési év közben hozza az önkormányzatokat olyan helyzetbe, hogy át kell csoportosítaniuk forrásokat. Szerinte padlóra kerülnek az önkormányzatok a most elfogadott költségvetés miatt.