Andreas Melin svéd politikus több éven át követett el szexuális erőszakot demenciában szenvedő idős embereken a Svédországban található Lerum település egyik idősek otthonában, ahol ápoló asszisztensként dolgozott. Ezzel párhuzamosan az önkormányzatnál a svéd Mérsékelt Párt színeiben politizált és a kerületi bíróságon is dolgozott – írja a V4NA.

Andreas lefilmezte a bántalmazásokat, majd az azokról készült felvételeket ismeretlen pornóoldalakon és fórumokon terjesztette. A gyermekpornográfia is érdekelte, és a rendőrség így jutott a nyomára, így találták meg azokat a filmeket is, amelyeket maga készített és töltött fel az internetre.

A rendőrség egy gyermekpornográfiai ügyben tartott razzia alkalmával egy Andreas tulajdonában lévő raktárban több ezer, súlyos gyermekpornográfiai anyagot tartalmazó fájlt talált, valamint az akkor már évek óta tartó, visszaélésekről és szexuális erőszakról készült filmeket. Voltak erőszakos elemeket és állatokkal való szexet tartalmazó pornográf filmek is.

A négy idős és demens nő közül, akiket Andreas bizonyítottan megerőszakolt és filmre vett, három meghalt, mielőtt az ügyben döntés született volna. Lehetnek még más áldozatok is, de a rendőrség nem tudta megtalálni az összes filmet, mivel Andreasnak sikerült elrejtenie vagy megsemmisítenie egy olyan számítógépet, amely a rendőrség által ismert anyagot tartalmazott.

A teljes büntetés hét év és hat hónap szabadságvesztés 19 rendbeli idős személy elleni elkövetett súlyos nemi erőszakért, öt rendbeli súlyos szexuális kényszerítésért és egy rendbeli, súlyos gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmény miatt.

A politikust továbbá arra is kötelezték, hogy fizessen 500 ezer korona kártérítést a nőnek, aki még ma is él. Az ítélet nem tesz említést a három elhunyt nő hozzátartozóinak járó kártérítésről.

Andreas kezdetben tagadta az összes cselekményt. Később a filmek miatt megváltoztatta a történetét, és elismerte, hogy szexelt a demenciában szenvedő idős emberekkel, de ez közös megegyezéssel történt. A tárgyalás során mindvégig tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

Andreas ismert személyiség a szülőfalujában Lerumban, ahol a Mérsékelt Párt ifjúsági szervezetében is tevékenykedett, majd a pártban amelynek önkormányzati képviselője is volt. A kerületi bíróságon is dolgozott, ráadásul többek között szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeken is. Ott is kiélte furcsa szexuális hajlamait, amikor hazavitte a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek dokumentumait, amelyeket a bíróságon kívül nem lett volna szabad magánál tartania.

A nemi erőszakok és azok felfedezése közötti időszakban Andreas lopásokat követett el idős emberektől is, akiket többek között az otthoni ápolási szolgálatban végzett munkája során gondozott. Összesen nagyjából 150 értéktárgy tűnt el az Andreas által gondozott idősek és azok közvetlen környezetében. Ezen visszaélésekkel kapcsolatban a bíróság egy év és hat hónap börtönbüntetést szabott ki a férfira.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock