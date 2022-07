Bár Karácsony Gergely az áprilisi választást követően nem vette át a parlamenti mandátumát, a budapesti közállapotok alapján erősen kérdéses, hogy a főpolgármestert bármilyen szakmai elköteleződés motiválta volna ebben a döntésében. A fővárosban ugyanis az elmúlt időszakban tovább romlott a köztisztasági helyzet, s már a legfrekventáltabb pontokon is szemétkupacokba, megtelt, hulladékkal körbedobált kukákba ütközhetünk.

Büdös hulladékhegy Niedermüller hivatala mellett

Egyes helyeken mindehhez orrfacsaró bűz párosul. Például a Blaha Lujza téri aluljáró előtti egyik árkádos részen, ahol ottjártunkkor legyekkel vastagon belepett, brutális szemétkupac éktelenkedett. Az üvegekkel, emberi ürülékkel, és egyéb bizonytalan tárgyakkal elkeveredett ruha- és rongyhalom nyújtotta látványt, valamint a „szagélményt” a járdán sétálók akaratukon kívül is megtapasztalhatták. Nem mellesleg ez az „installáció” mindössze néhány tíz méterre található Niedermüller Péter DK-s polgármester hivatalától.

Az aluljárónak egyébként több kijáratán, lépcsőjén is állandósult valamilyen penetráns, gyomorforgató bűz.

Az egyik BKK-s jegykiadó automatánál pedig az a szürreális látvány fogadott, mintha valaki az ejtőernyőjét hagyta volna ott: a szerkezet és a mögötte álló oszlop közé egy hatalmas, részben kilógó fehér lepel volt begyömöszölve. Az egyik ottani bolt dolgozója lapunknak elmondta, hogy a lebernyeg már jó ideje ott hevert, ám a köztisztasági szolgáltatót ez nem nagyon foglalkoztatta.

„Odacsinálnak a placc közepére”

Bár a közterületeket rondító szemét a legkülönfélébb formákban jelentkezik, a legáltalánosabb probléma a hulladéktárolók hiánya, vagy nem megfelelő ürítése. Karácsonyék 2020-ban háromezer zöld kuka leszerelését jelentették be a spórolás jegyében, s bár végül nem szüntettek meg ennyi tárolót, a szemetesek hiánya sok helyen szembeötlő. A Nyugati téri aluljáróban például egy helyi üzletben dolgozó férfi arra hívta fel figyelmünket, hogy jelenleg nagyjából csak harmadannyi kuka van kihelyezve, mint korábban.

Nézzék meg, kettő szemetes van itt, de korábban hat volt. A régieket mind leszerelték, látszanak is a csonkok az oszlopon. A hat helyett ezt a kettőt meg ilyen hevenyészett, tákolmányos állványra szerelték, ami itt billeg a helyiség közepén. Szép kis látvány mondhatom – fakad ki a férfi, hozzátéve: rendszerint már kora estére megtelik a néhány szemetes, amelyek körül valóságos disznóól alakult ki. Ottjártunkkor több hajléktalannak tűnő személy is tartózkodott az aluljáróban, s egyik éppen artikulátlanul üvöltözött és vadul hadonászott. Arra a kérdésre, hogy miként élik meg a hasonló szituációkat, az előbbi férfi az emberi ürülék jelentette problémát emelte ki. – Majdnem mindig ürülék- és vizeletszag van. Éjjel némelyek egyszerűen odacsinálnak a placc közepére vagy a lépcsőre. Borzalmas – summázza. Egy társa szerint azonban az Árpád hídnál a legrosszabb a helyzet, ahol a fedél nélküliek a telefonfülkéket használják vécének.

A Bazilika közelében is halmokban áll a szemét

A felszínen sem jobb a szeméthelyzet, még a turisták által leginkább látogatott belvárosi helyeken sem. A már említett, megritkított zöld kukák sok helyen – például a körúton vagy a Kossuth Lajos utcában – már délelőtt 10-re megtelnek, körülöttük bokáig áll a szemét. A Bazilikától mindössze kőhajításnyira, a Bajcsy-Zsilinszky úton ugyancsak túlcsordult kuka található, amelyre már reggel sem lehet ráhajtani a fedelet a sok szeméttől. Néhány méterrel arrébb a tartójáról letört hulladéktároló hever a gyalogosút közepén. Ugyancsak a közelben bukkantunk egy járdán hagyott, leselejtezett gumicsizmára is.

Térdig érő gaz a játszótéren

A fővárosi fenntartású zöldterületeken pedig jellemzően térdig érő gaz fogadja a kikapcsolódni vágyókat, de egyes helyeken az agresszív szerhasználók is problémát jelentenek. – Én régóta járok ide, a ligetbe pihenni, de komolyabb atrocitás még nem ért, mert ismerem a komiszabbját is. De az utóbbi időben egyre több drogos jön erre. Na, ők már szóltak be úgy, hogy kicsit megijedtem. Ezek a figurák általában a park Vajda Péter utca felőli részében jönnek össze, így én inkább nem is megyek arra – meséli az egyik padon ülő idősebb úr. A férfi azt is problémaként említette, hogy egyetlen mobilvécé sincs kihelyezve a Népligetben, s ezzel az is összecseng, hogy mindössze néhány perccel korábban láttunk valakit a bokrok közé vonulni, de az utólagos nyomát is több helyen lehet felfedezni annak, hogy más alternatíva híján a természetben végzi a dolgát, akire a parkban rájön a szükség.

Azon is lehetne mit javítani, hogy összesen két szemetes járja a parkot. Ez nem létszám, ekkora területen nem lehet tisztaságot tartani – sorolta az idős úr.

Délelőtti szatírtámadás

Olyan kutyasétáltatóval is találkozunk, aki többedmagával hozta ki az ebet a parkba. Kérdésünkre elmondták, hogy egyedül már nem mernének oda menni. Bár a járókelők többsége úgy tartja, hogy csak estefelé válik igazán veszélyessé a Népliget, egy fiatal nő arról számolt be, hogy fényes nappal, dél körül esett áldozatul egy szatír magamutogatásának. – Nemrég történt az eset, eléggé megviselt. Főként, hogy egyáltalán nem számítottam ilyen incidensre, mivel éppen ezen az útvonalon sétáltam, a körúttól néhány tíz méternyire – idézte fel a lány, aki a park tisztasági állapotát ötből kettőre értékelte.

A Mediaworks Hírcentruma kereste Karácsony Gergelyt is a felsorolt fővárosi fenntartású területek köztisztasági helyzetével kapcsolatban, ám a főpolgármester eddig nem válaszolt kérdéseikre.