– Fölélte a többletet a fővárosi vezetés – reagált Bagdy Gábor a Magyar Nemzet megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy még mindig nem tudni, mi lett azzal a kétszázmilliárdos többletforrással, amelyet az előző városvezetés hagyott a kasszában.

A politikus kifejtette: látható, hogy a kiadások meghaladták a bevételeket, nagyrészt a koronavírus-járvány okozta recesszió és az energiaválság, valamint a felelőtlen, koncepció nélküli gazdálkodás miatt. Ugyanakkor Bagdy Gábor emlékeztetett arra, hogy tavaly a tervezetthez képest még így is 15 milliárd forint többlete volt a városvezetésnek az iparűzési adóból. Így – mint mondta – nem vehető komolyan Karácsonyék állandó panaszkodása, miszerint nincs pénze a fővárosnak. Bagdy Gábor emlékeztetett: 2019-ben az új vezetés kétszázmilliárd forintot örökölt értékpapírban, készpénzben a Tarlós István vezette korábbi vezetéstől. A politikus szerint azóta ezt az összeget élik föl Karácsonyék: 2020-ban 87 milliárd forintos hiánya volt Budapestnek, akkor azt a fent említett tartalékokból fedezte. Ezek után jött a 2021-es költségvetés, amelynek beszámolóját nemrég tárgyalta a közgyűlés: ebből kiderül, hogy ebben az évben 63,5 milliárd forintos hiánya volt a fővárosnak.

Mint mondta, ezzel a hiánnyal futottak neki 2022-nek, amelynek költségvetését félévesre tervezték. Bagdy Gábor hangsúlyozta:

Karácsonyéknak a jogszabályok miatt működési többletet kellett tervezniük, így fiktív bevételekkel indultak neki az évnek.

Mint mondta, beterveztek egy 32 milliárdos hitelt és egy húszmilliárdos állami támogatást, amelyről csak az állam nem tudott. A fővárosi vezetés próbálta palástolni azt, hogy a 2022-es költségvetésben működő számok légből kapottak, és azt a látszatot akarták kelteni, hogy a kormány nem ad nekik támogatást. Valójában a városvezetés nincsen abban a helyzetben, hogy hitelt vegyen föl, hiszen folyamatosan többet költ működésre, mint amennyi bevétele van – magyarázta a volt főpolgármester-helyettes, majd hozzátette: esély se látszik arra, hogy egy új hitelt törleszteni tudnának.

A főpolgármesterünk két és fél évig a nagypolitikával foglalkozott, és a stábja is követte őt; most akarják megmenteni a várost, a félidős ciklusban

– nyilatkozta Bagdy. Hozzáfűzte: a város nem engedheti meg magának a jelenlegi állapotokat, például azt, hogy koszos legyen. Mint mondta, hallatlan nagy tudás és rutin, tapasztalat kellene ahhoz, hogy lássa a városvezetés, hol okoz kevesebb kárt. – Mivel nincs ilyen tudásuk, ad hoc döntések születnek – mutatott rá ki Bagdy Gábor. Most hiányzik igazán az az elvesztegetett két és fél év, amit Karácsony Gergely főpolgármesteri teendői ellátásai helyett nagypolitikai álmok dédelgetésével töltött. – Ezt az időt a főváros érdekével végzett munkával kellett volna töltenie – vélekedett Bagdy Gábor.

A politikus szerint amíg Karácsony Gergely folytatja a rögtönzött intézkedéseit, addig továbbra is nagy károkat fog okozni Budapesten. Úgy látja: át kellene állni egy stratégiai gondolkodásra, a város ügyeivel foglalkozni, javítani kellene annak helyzetén. Pár héttel ezelőtt Horváth Csaba MSZP-s városvezető is nyíltan kritizálta Karácsony Gergelyt, aki „spórolási programja” keretében háromezer szemetest tüntetett el a főváros közterületeiről.

A múlt heti Budapesti energiacsúcs elnevezésű rendezvény után kiderült: Karácsony Gergely főpolgármester elkezdte végrehajtani a brüsszeli energiatakarékossági terveket, többek között gyors intézkedésként két órával rövidítik a díszkivilágítást a fővárosban. Bagdy Gábor kifejtette: az energia is egy olyan terület, ahol racionálisan kellene gondolkodni, nem improvizálni. Hangsúlyozta, hogy a főpolgármester nem egyeztet a budapestiekkel, holott ezt ígérte: nem egyeztetett a biciklisávok kialakításánál és a Lánchíd lezárásáról sem, és ugyanígy jár el az energiafelhasználás észszerűsítésének kérdésekben is. Bagdy Gábor szerint ne a főpolgármester találja ki egy személyben a fenti ügyekben azt, hogy mi lenne jó Budapesten, hanem egyeztessen, beszéljen az emberekkel ezekről a kérdésekről. – Így csak az látszik, hogy bár Karácsony Gergely demokrata látszatát kelti ugyan, de diktatórikus kijelentéseket tesz – tette hozzá Bagdy Gábor.

TÖBB SZÁZ MILLIÓ AZ ÁTRIUMNAK Százötvenmillió forintos alapot hozott létre a fővárosi önkormányzat a független és magánszínházak működési költségeinek támogatására – jelentette be Karácsony Gergely a Facebookon, hozzátéve, hogy nem tudják átvenni az állam szerepét és felelősségét. Mint a főváros közleményéből kiderül, az önkormányzat elsődleges feladatának tekinti, hogy a saját fenntartásában lévő fővárosi kőszínházak működését biztosítsa, mert ezeknek a színházaknak is súlyosan nehezíti a működését az elszabadult infláció, az energiaköltségek drágulása, a járvány miatt csökkenő jegyárbevétel. Ugyanakkor sajtóhírek kiemelték, hogy július elsején kiderült, végleg leeresztik-e a függönyt az Átrium színházban. „Nem tudjuk tovább tartani a színházat” – jelentette be a társulat, értesítve a közönségüket, hogy „a következő hetekben az Átrium utolsó előadásait láthatják, akik jegyet váltottak rá.” Úgy tudni, a bejegyzés után milliókat adományoztak a színháznak.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2022. június 8-án. MTI/Szigetváry Zsolt