Cikkünk frissül!

Még mindig szökésben lehet egy olyan felfegyverkezett migránsbanda, amelyik részt vett a szombat hajnali lövöldözésben, a rendőrség folyamatosan, golyóállómellényben fésüli át az erdőt. Az M1 tudósítója arról számolt be, hogy a feltételezések szerint az afgán és a pakisztáni migránsbanda azért támadt egymásra, mert át akarják venni egymástól azt a területet, amit az embercsempészek uralnak. A csendőrség kutyákkal is keresi az erdőben bujkáló migránsokat, de lassan folyik a terep átvizsgálása. A sérülteket közben folyamatosan ellátják, és a szabadkai kórházba szállítják. Az akció feltételezhetően egész nap eltart majd, közben a helyszínre utazott Aleksandar Vulin, szerb belügyminiszter is.

A szabadkai A Pannon RTV információi szerint a migránsok a rendőrökre is tüzet nyitottak. Az erdő és a környék továbbra is le van zárva, és tűzparancs van érvényben, amennyiben a migránsok a rendőrökre lőnének, a hatóságok viszonozhatják a tüzet.

Egy 16 éves lány is súlyosan sérült

A Blic szerb hírportálnak nyilatkozva egy helyi lakos azt mondta, afgán és pakisztáni migránscsoportok csaptak össze – írja az Origo.

Információk szerint a migránsok késekkel és fegyverekkel is támadtak egymásra a magyar határ közeli erőben. A helyiek hajnalban riasztották a rendőrséget, akik a fegyverropogásra lettek figyelmesek. A legfrissebb információk szerint több súlyos sérültet is kórházba szállítottak,

egy 16 éves lány életveszélyes állapotban van, és ketten meghaltak.

A helyiek beszámolói szerint a mentők folyamatosan szállítják a sérülteket, Makova Sedmica települést – amelynek a közelében történt a lövöldözés – a rendőrség lezárta, nem lehet sem elhagyni, sem belépni a területére.

Obračun migranata u Subotici - jedna osoba preminula, šestoro teško povređenih https://t.co/OahhUm5znl — TV N1 Beograd (@N1infoBG) July 2, 2022

A szabadkai rendőrségre éjjel háromkor érkezett bejelentés, hogy a szerb–magyar határ mellett fekvő erdőből fegyverropogás hallatszik. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség különleges egységei, amelyek golyóálló mellényben közelítették meg a helyszínt – írja a Magyar Nemzet.

Az erdőt és az arra vezető utakat lezárták.

A helyiek beszámolói szerint a mentők folyamatosan szállítják a sérülteket, nem hivatalos adatok szerint legalább két halottja is van az összecsapásnak.

Szerbiában jelenleg körülbelül hatezer illegális bevándorló tartózkodik. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.

Beszámolók szerint az utóbbi időben nőtt a nyomás a szerb–magyar határszakaszon, és arra is volt példa, hogy a migránsok megdobálták a határőröket, így az sem zárható ki, hogy a most használt fegyvereket eredetileg nem egymás, hanem a határt védők ellen akarták használni.

Szerbiában jelenleg körülbelül hatezer illegális bevándorló tartózkodik. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.

Borítókép: Illusztrációfotó / Magyar Nemzet / Mirkó István