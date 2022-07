"Nincs annál rosszabb, ha egy egyház vagy egy felekezet belefolyik a politikába, ezért a koalícióval kapcsolatban nem fogalmaztunk meg véleményt" - ezt nyilatkozta még 2020-ban Heisler András az ellenzéki összefogással kapcsolatban - írja az Origo.

Mint emlékezetes, abban az évben a szerencsi időközi választáson Bíró Lászlót indította az ellenzéki összefogás. A jobbikos jelölt mögé pedig az összes ellenzéki politikus felsorakozott, annak ellenére, hogy a jelölt a zsidó embereket korábban nyilvánosan „tetűcsúszdásoknak", Budapestet pedig „Judapestnek" nevezte. A Mazsihisz akkor sem emelte fel hangját, nem ellenezte a jelölést, nem kiáltott náci beszédet.

A zsidó szervezet akkor is csendben volt, amikor az áprilisi választásokat megelőzően a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a következőket mondta:

A Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés.

Szintén a választásokat megelőzően került nyilvánosságra egy felvétel Z. Kárpát Dánielről, a Jobbik alelnökéről, akit szintén a teljes ellenzéki összefogás támogatott. A videón az látható, hogy a politikus mosolyogva náci módon kart lendít. A Mazsihisz ebben az esetben sem tiltakozott.

Sőt, a Mazsihisznak azzal sem volt baja, hogy júliusban a Jobbik azt a Gyöngyösi Mártont választotta meg új elnökének, aki 2012-ben parlamenti felszólalásában a zsidók listázásáról beszélt.

Ugyan Heisler András azt mondta korábban, hogy nem akarnak belefolyni a politikába, az általa vezetett szervezet most azonnal reagált Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére, és egy közleményt is kiadtak, amelyben többek között az alábbi mondat is szerepel:

„Fontos szót emelnünk a magyar közélet félreérthető megnyilvánulásai ellen."