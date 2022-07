Jakab Péter, a Jobbik bukott elnöke szürreális felvételt tett közzé a Facebook-oldalán – írja az Origo. A videó alapján Jakab magányosan sétál az Országgyűlés épületében, közben arról beszél, hogy

hát ez a hely itt a Parlament, ahová utálok bejönni, méghozzá azért, mert tele van szar emberrel...

A Jobbik bukott politikusa láthatóan

komoly traumaként éli meg, hogy néha be kell menjen a munkahelyére, ahová egyébként a hétköznapi embereknek napi szinten be kell járniuk.

Jakab munkahelye annyira „rossz”, hogy az Országgyűlés honlapja alapján

a fizetése havi bruttó 2 632 800 forint.

A több mint 2,6 milliós összeghez a más jellegű juttatások nincsenek hozzászámolva, Jakabnak ezen felül jár még albérlet-támogatás, üzemanyag-támogatás, illetve pénzügyi keret munkatársak felvételére.

Mindez összesen több millió forintjába is kerülhet a magyar adófizetőknek. Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi ciklusban ez az összeg közel havi bruttó 6 millió forint volt.

A Jobbik bukott elnöke tudta még fokozni a kollégái ócsárolását, kijelentve,

némelyik harminckét éve itt ül, de soha nem lett jobb, mindig csak rosszabb.

Majd így folytatta:

a többség kuka, hát ezért is kell őket leváltani...

A valóság ezzel szemben az, hogy

csupán négy hónapja volt országgyűlési választás, ahol a magyar emberek egyértelműen tudtára adták Jakab Péternek és felettesének, Gyurcsány Ferencnek, hogy nem kérnek belőlük.

A bukott politikus munkamorálját tökéletesen kifejezi az a rész, amikor bement az ülésterembe, hogy „megnézze, kik lógnak”, ezt követően arról beszélt, hogy „a lógósoknál csak azok voltak rosszabbak, akik bejöttek »ide« a Parlamentbe”.

Jakabnak leginkább az a kijelentése áll hadilábon az igazsággal, hogy „soha nem lett jobb, mindig csak rosszabb”.

Ahogy az köztudott,

a kormány idén visszaállította a Jakab Péter baloldali szövetségesei által elvett 13. havi nyugdíjat, emellett tavaly novemberben a nyugdíjasok átlagosan több mint 100 ezer forintot kaptak készhez.

Idén januártól emellett közel ötödével, 200 ezer forintra nőtt a minimálbér, és már 260 ezer forint a szakmunkás bérminimum. Mindez azt jelenti, hogy a kötelező legkisebb keresetek 2009-hez képest gyakorlatilag háromszorosára emelkedtek. Érdemes azt is kiemelni, hogy

idén januárban a minimálbér magasabb volt, mint amikor Jakab felettese, Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök.

A fiatalok is soha nem látott segítséget kaptak az Orbán-kormánytól. Idén januártól

a 25 év alatti fiatalok az átlagbérig mentesültek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, tehát jelenleg körülbelül 300 ezer fiatal kapja szja-mentesen a fizetését.

Sikerült rendezni az egészségügyi dolgozók bérét is, akik februártól szintén már a megemelt fizetésüket kapták meg. Az ápolók bére 21 százalékkal, az orvosoké átlagosan 28,5 százalékkal növekedett. A béremelés 85 ezer szakdolgozót, illetve 18 ezer orvost érintett.

Fontos intézkedés volt az Orbán-kormányok részéről a rezsicsökkentés, és annak fenntartása is.

2013-2021 között a magyar családok összesen 600 milliárd forintot spóroltak ennek az intézkedésnek köszönhetően, havonta pedig a háztartások átlagosan 627 ezer forintot takarítanak meg. A rezsicsökkentés 54 százalékos kiadáscsökkentést eredményez.

A nemzeti kormány már 2010 óta kiemelt helyen kezeli a magyar családok sorsát is. 2015-ben vezették be az egyik legfontosabb intézkedést, a családok otthonteremtési kedvezményét, ismertebb nevén a CSOK-ot, amit a 40. életévüket be nem töltött házaspárok, legalább két gyermek vállalása esetén igényelhettek.

A támogatás összege kezdetben 500 ezer forinttól 2,5 millió forintig terjedt, a gyermekek számától, a lakás nagyságától és energetikai besorolástól függően.

A 2019-ben bemutatott családvédelmi akcióterv keretében bevezették a babaváró hitelt, bővítették a CSOK-kedvezményezettek körét, a legalább négy gyermeket világra hozó és felnevelő édesanyákat pedig életük végéig mentesítették a személyi jövedelemadó fizetése alól.

Érdemes megemlíteni, hogy tavaly októberben a Kontra kiderítette:

bizony Jakab Péter is felvette a baloldal által folyamatosan fikázott CSOK-ot. Nagy vonalakban ennyit Jakab hitelességéről.

Idén újabb rendkívül fontos családvédelmi intézkedés valósult meg, hiszen a családi adó-visszatérítésnek köszönhetően a kedvezményben részesített szülők az átlagbér szintjéig visszakapták a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat (szja),

a visszatérítés maximális összege szülőnként elérte a 809 ezer forintot.

A kormány jelenleg benzin- és élelmiszerárstoppal segíti a magyar embereket, aminek következtében

az Európai Unióban Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag,

és az érintett alapvető élelmiszerek ára sem emelkedik, ellentétben más államokkal.

A kormányzati jóléti intézkedésekről bővebben itt lehet olvasni.

Jakab nem használja a Jobbik logóját

A Jakab Péter által közzétett videón nem lehet nem észrevenni, hogy a politikus már nem használja a Jobbik logóját, aminek – papíron – még mindig a tagja, illetve az országgyűlési frakcióvezetője.

Július 2-án tartotta a Jobbik két hónap leforgása alatt immár a második tisztújító kongresszusát. A Jobbik kongresszusa nem a Jakab embereként számontartott, egyébként személyi szabadság megsértésének bűntettével gyanúsított Földi Istvánt választotta elnöknek, hanem Gyöngyösi Mártont, akit a náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott Wiesenthal Központ 2012-es összesítésében a világ hetedik legantiszemitább szereplőjének nevezett, mivel a szélsőséges politikus az Országgyűlésben arra utalt, hogy kívánatos lenne „felmérni” (értsd: listázni) a parlament és a kormány zsidó származású tagjait.

Jakab Péter tehát a partvonalra sodródott a saját párján belül (is), emiatt könnyen elképzelhető, hogy előbb-utóbb kilép a Jobbikból és alakít egy új politikai tömörülést. A Jobbik logójának az elhagyásából ugyanis ezt a következtetést lehet levonni.

Borítókép: Jakab Péter (MTI/Kovács Attila)