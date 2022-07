Sok tüntető alkoholos befolyásoltság alatt állt, kábítószergyanús anyagok birtoklása és használata miatt pedig számos esetben állítottak elő személyeket a tegnapi, néhány száz fő forgalomakadályozó akciójává váló demonstráción

– értesült a Magyar Nemzet rendőrségi forrásokból.

A lap azt írja, a hatóságok kábítószergyanús anyagot találtak Kovács Gergelynél, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnökénél is, akit az éjszakai tüntetésről bilincsben szállítottak el a hatóságok. Kovács a rendőröknek azt mondta, fogyasztott is az anyagból, ezért büntetőeljárás indult ellene. A pártelnököt az előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, majd házkutatást tartottak lakásán, ahol további kábítószergyanús anyagot találtak. A demonstráción megbilincselték a szintén kutyapárti Döme Zsuzsannát, Ferencváros alpolgármesterét is. Azóta azonban mindkettejüket kiengedték - közölte Facebook-oldalán a párt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtöki közleményében sorolta fel, hogy milyen intézkedéseket hajtottak végre a demonstrációval kapcsolatban. Eszerint a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek három ember ellen, aki kerékpárral, illetve gyalogosan akadályozta a forgalmat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésében.

Az Erzsébet híd budai lehajtójánál egy férfi lánccal ütött fejbe egy rendőrt, a feltételezett elkövetőt elfogták, ellene hivatalos személy elleni erőszak miatt az ügyészségen kezdeményeztek büntetőeljárást.

Szintén a hídnál egy másik férfit garázdaság gyanúja miatt állítottak elő.

Egy férfit az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétségének gyanúja miatt fogtak el.

Az Erzsébet hídon egy férfi és egy nő a rendőrök többszöri felszólítása ellenére újra visszament az úttestre. Mindkettőjüket előállították, a férfinél kábítószergyanús anyagot is találtak, emiatt ellene büntető-, a nő ellen szabálysértési eljárás indult.

A Margit hídon két embert garázdaság miatt állítottak elő a rendőrök, három esetben kényszerítőeszközt alkalmaztak, miután többszöri felszólítás után sem voltak hajlandóak az úttestről felmenni a járdára - írták.

A Pesti Srácok továbbá beszámolt egy férfiről, aki pucér hátsófelét mutogatta az újságíróknak, de kérdésre válaszolva elmondta, ő is hatósági áras benzint vásárol, azonban tudja, hogy „ez a rendszer nem fenntartható”.

A Magyar Nemzet sajtóhírek alapján azt írja, tegnap éjfélre patthelyzet alakult ki a Karmelita kolostornál, ahol rendőrsorfal állta el a kata módosítása ellen tüntetők útját. Úgy tudni, egy kisebb csoport a Margit hídon folytatta a demonstrációt, megbénítva a forgalmat. Majd a hídon fél 2-kor a pesti hídfőnél megállt a tömeg és a rendőrség is. A tüntetőknél lévő hangosbeszélőn keresztül egy női hang mindenkinek jó éjszakát kívánt. Ezután már nagyjából 70 ember maradt, akik elénekelték a Himnuszt.