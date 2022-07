A jelentések szerint három észak-macedóniai férfi szombaton úszni ment a tengerbe, ketten közülük eltűntek - mondta a szóvivő az állami rádiónak.

Az egyik férfit szombaton kimentették, a másik kettő keresése vasárnap is folytatódott, a parti őrséget helikopter, halászhajók és önkéntesek segítették a térségben.

A hétvégén Görögország-szerte viharos időjárás okozott gondokat.

Thászosz (Égei-tenger északi része) és Szkírosz (a Szporádok szigetcsoport legnagyobb szigete) üdülőszigetekről áradásokról érkeztek jelentések, ahol autókat sodort el a víz, továbbá pincék kerültek víz alá.

Szkíroszon földcsuszamlások miatt utakat kellett lezárni, és két hidat is elmosott a víz - jelentette az állami rádió.

Athénban és Krétán egész éjjel esett az eső. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnap enyhülni fognak az időjárási körülmények.

Az esőzéseket az ország számos részén üdvözölték, mivel a hosszan tartó forró és száraz időszakot követően így most csökkent az erdőtüzek veszélye. Csütörtökön a tűzoltóság arról számolt be, hogy hét nap alatt 378 erdőtűz keletkezett.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)