Képmutató rezsiharc, elhalt baloldali tüntetések

Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy a baloldal egy ügyet kipécézve próbálja a saját népszerűségét növelni, és azzal politikai tőkét kovácsolni. Ezt tették akkor is, amikor az általuk sohasem támogatott rezsicsökkentést, valamint a kata adózást érintő változások után a kormányt kezdték támadni. Legutóbb ugyanez történt a fakitermelést érintő döntéssel kapcsolatban is, amiben a baloldal rögtön meglátta a lehetőséget, hogy tematizálják a közvéleményt, azonban ez a próbálkozásuk is elbukott – írja a Magyar Nemzet.

Tüntetők a Lehet Más a Politika demonstrációján Forrás: Magyar Nemzet / Havran Zoltán

– A baloldallal se gazdasági növekedés, se rezsicsökkentés nem lenne – jelezte közleményében a Fidesz. Hozzátették: az elhúzódó háború és az energiaválság ellenére 6,5 százalékkal nőtt a magyar gazdaság a második negyedévben, ami a magyar emberek és vállalkozások munkájának, valamint a nemzeti kormány intézkedéseinek is köszönhető. – Az elhibázott brüsszeli szankciók azonban mélyítik az energiaválságot, és háborús gazdasági válság felé sodorják egész Euró­pát. A Fidesz–KDNP ezért továbbra is támogatja a kormány azon törekvé­seit, amivel az elhúzódó háborús helyzetben is meg tudjuk védeni az ország biztonságát, a magyar embereket és családokat, a rezsicsökkentés eredményeit, a munkahelyeket, a nyugdíjakat – hangsúlyozták. A nagyobbik kormánypárt közleményében sajnálatosnak nevezte, hogy a Gyurcsány vezette baloldal most sem a magyar emberek oldalára állt, és következetesen támadják a magyar embereket segítő intézkedéseket. – Gyurcsányékkal se gazdasági növekedés, se rezsicsökkentés nem lenne, újra a megszorítások és a tömeges munkanélküliség korszaka térne vissza – írták. A teljes cikk ITT olvasható.

