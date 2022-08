Felelőtlen kijelentések

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította a tisztviselőket, hogy ne beszéljenek az újságírókkal Kijev Oroszország elleni katonai taktikájáról, és azt mondta, hogy az ilyen kijelentések „őszintén felelőtlenek". Az elnök megjegyzései azután érkeztek, hogy hírszervezetek azonosítatlan tisztségviselőkre hivatkoztak, akik szerint az ukrán erők felelősek a krími orosz légitámaszpont keddi robbantásáért, annak ellenére, hogy Kijev nem volt hajlandó megmondani, hogy ez áll-e a robbanások hátterében.

Az elnök szerint a szabály egyszerű: minél kevesebb konkrét részletet oszt meg valaki a védelmi tervekről, annál jobb lesz a tervek végrehajtása.

Demilitarizált zóna

Az Egyesült Államok támogatja egy demilitarizált zóna kialakítását a zaporizzsjai erőmű körül - közölte a külügyminisztérium szóvivője.

Az atomerőmű közelében folytatott harcok veszélyesek és felelőtlenek, és továbbra is felszólítjuk Oroszországot, hogy hagyjon fel minden katonai művelettel az ukrán nukleáris létesítményekben vagy azok közelében, és adja vissza a teljes ellenőrzést Ukrajnának, és támogassa az ukrán felhívásokat az atomerőmű körüli demilitarizált övezet létrehozására

– mondta a szóvivő.

Iránban képeztek ki orosz drónpilótákat

Amerikai tisztviselők a múlt hónapban közölték, hogy Washingtonnak információi voltak arról, hogy Irán arra készül, hogy Oroszországot akár több száz drónnal lássa el, köztük felfegyverezhetőekkel is. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Irán, amely drónokkal látta el közel-keleti szövetségeseit, most Oroszországot támogatja az ukrajnai háborúban. Irán külügyminisztere akkor tagadta az állítást, többek között egy ukrán kollégájával folytatott telefonbeszélgetésben is.

Vedant Patel, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője csütörtökön arról beszélt, hogy az orosz-iráni együttműködés megvalósulni látszik, az elmúlt hetekben több orosz is iráni drónkiklépzésen vett részt.

Technikai incidens egy fehérorosz bázison

Fehéroroszország azt közölte, hogy az Ukrajnától 30 kilométerre lévő egyik katonai bázisán éjszaka hallott robbanásokat „technikai incidens" okozta. A Telegram messenger jelentése szerint éjfél után legalább nyolc robbanás hallatszott a Zyabrovka katonai repülőtér közelében.

Fontos következményei lehetnek a krími támadásnak

A krími orosz légi támaszponton történt pusztítás arra utal, hogy Kijev új, nagy hatótávolságú csapásmérő képességet szerzett, amely megváltoztathatja a háború menetét. A bázis jóval túlmutat azon fejlett rakéták hatótávolságán, amelyeket a nyugati országok elismertek, hogy Ukrajnába küldtek eddig, és egyes nyugati katonai szakértők szerint a károk mértéke és a csapás látszólagos pontossága erőteljes új képességre utal, aminek potenciálisan fontos következményei lehetnek - írja a Guardian.

Csak az oroszok kivonulása garantálja a nukleáris biztonságot

Oroszország ismét szintet lépett. Senki más nem használt ilyen nyilvánvalóan atomerőművet az egész világ fenyegetésére - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a világnak egységesen és azonnal követelnie kell a megszállók kivonását a Zaporizzsja atomerőmű területéről.

Ez globális érdek, nem csak ukrán igény. Csak az oroszok teljes kivonása a Zaporizzsja Atomerőmű területéről és az erőmű Ukrajna általi teljes ellenőrzésének helyreállítása garantálja egész Európa nukleáris biztonságának helyreállítását

- mondta az ukrán elnök.

Egy katasztrófa küszöbén

Az ENSZ főtitkára a zaporizzsjai erőmű körüli katonai tevékenység azonnali beszüntetésére szólított fel, figyelmeztetve, hogy ha tovább folytatódnak a „mélyen aggasztó" incidensek, könnyen katasztrófához vezethetnek.

Arra szólítok fel minden katonai egységet, hogy hagyjanak fel minden harci tevékenységgel az erőmű közvetlen közelében, és ne vegyék célba a létesítményeket vagy a környéket

– mondta António Guterres főtitkár. Arra figyelmeztetett, hogy a zaporizzsjai erőműben bekövetkezett esetleges károk „katasztrófális következményekkel járhatnak nemcsak a közvetlen közelben, hanem a régióban és azon túl is".

Öt találat érte csütörtökön a zaporizzsjai atomerőmű területét

Az ENSZ az Európa legnagyobb atomerőművének közelében folytatódó harcok „katasztrofális következményeire" figyelmeztetett.

Ez súlyos pillanat. Lehetővé kell tenni, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei a lehető leghamarabb végrehajthassák zaporizzsiai küldetésüket, hogy megbizonyosodjanak az erőmű sértetlenségéről

– mondta az ügynökség vezetője, Rafael Grossi az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén.

Az erőművet üzemeltető ukrán állami vállalat, az Energoatom közölte, hogy csütörtökön ötször érte csapás a területet, az egyik a radioaktív anyagok tárolási helyének közelében.