Ebben az évben másodjára is módosították Budapest 2022-es költségvetését: ennek fejleményeként a közgyűlés döntött egy energia- és gazdasági válság elleni, 23 milliárd forintos alap létrehozásáról is.

Ez annak ismeretében meglehetősen furcsának tűnik, hogy a főpolgármester rendszeresen Budapest csődjével riogat.

Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyettes a Magyar Nemzet megkeresésére kifejtette: a városvezetés az energia- és gazdasági válság elleni alap létrehozásával az idei évben bejövő 23 milliárd forintot, az iparűzési adóból származó többletet kívánja elosztani.

Az előterjesztésben az szerepel, hogy az új energia- és gazdasági válság elleni alap a közvilágítással, intézményi rezsikiadások emelkedésével, kamatkiadásokkal, közösségi közlekedéssel, továbbá a hátrányos helyzetű budapesti lakosok rezsitámogatásával kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítására használható fel, és felhasználása főpolgármesteri engedélyhez kötött. Bagdy Gábor szerint jó hír, hogy ennyi többlettel számol a főváros.

A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a fájó ebben az, hogy ennek az összegnek az odaítéléséről egy személyben Karácsony Gergely dönt.

Mint mondta, normális esetben a főpolgármester kisebb tételeket a költségvetésen belül ide-oda rakosgat, nagyjából 150 millió forintos döntési szabadsága van.

– Az önkormányzatiság és saját választási programja elleni döntés, hogy a főváros első embere 23 milliárd forintról egy személyben dönt – hangsúlyozta a képviselő.

Bagdy Gábor hozzátette azt is: ennek értelmében Karácsony Gergely kihagyja a Fővárosi Közgyűlést és a koalíciós társait is a döntéshozatalból.

A képviselő azt is megosztotta, hogy a szerdai Fővárosi Közgyűlésben módosító javaslatot nyújtott be a fővárosi Fidesz–KDNP a 170 ezer forint alatt kereső nyugdíjasok lakásrezsi-támogatáshoz, amely megduplázná az előre kitűzött támogatásokat. Bagdy Gábor úgy fogalmazott: a frakció úgy vélte, ha már támogatást nyújtunk, adjunk méltányosabb összeget, mert ilyen nagymértékben nőtt az iparűzési adó, ami erre a juttatásra is bőséges fedezetet nyújtana.

Sajnálatos módon nem támogatta ezt a javaslatot a városvezetés

– tette hozzá; a képviselők végül az eredeti javaslatot fogadták el, vagyis rászoruló családok és a létminimum alatti nyugdíjat kapók évi 48 ezer, a valódi átlagnyugdíj alatti nyugdíjat kapók évi 24 ezer forint támogatáshoz juthatnak, amit a gáz-, villany-, víz- vagy távhőszámlán írnak jóvá.

Az eredeti cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése előtt Bagdy Gábor volt főpolgármester-helyettes (Fotó: Havran Zoltán)