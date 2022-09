Amint azt a Magyar Nemzet felidézi, a 168 Óra online kiadásán 2021. október 16-án, szombaton reggel megjelent egy írás, amely a következő címet viselte: „DK: Soros György áll Márki-Zay mögött”. A lap akkor azt állította, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester váratlan előválasztási sikere mögött nem más áll, mint a magyar származású tőzsdespekuláns. A 168 Óra cikkét ugyan rövid idő leforgását követően le is vették az oldalról, addigra azonban a hír bejárta a magyar médiát. A baloldali portál bocsánatot kért, és azzal magyarázkodott, hogy „bár a cikk készítésekor a tudomásunkra jutott információt két független forrásból is megerősíttettük, a cikk megjelenését követően azonban az érintettek hitelt érdemlően cáfolták a megjelentetett információt”.

Az amerikai pénzek csatornája

Ez a kampányemlék azért is vált érdekessé 2022. augusztus végén, mert Márki-Zay Péter bevallotta, hogy több száz millió forinttal támogatták a Mindenki Magyarországa Mozgalom kampánytevékenységét az Egyesült Államokból. Úgy foglamazott a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében: „még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból”.

Márki-Zay azt sem titkolta, hogy az Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől, és a forrásokat a tengerentúlon sok donor adta össze. Arra a kérdésre, hogy az amerikai tőzsdespekuláns köztük volt-e, azt válaszolta, hogy „nem hiszem, hogy Soros György konkrétan adományozott volna pénzt nekünk”.

Márki-Zay azonban valamiért ezen a ponton mégis fontosnak érezte, hogy Kati Marton újságírót és barátait, illetve az irántuk érzett „végtelen” háláját megemlítse. Márpedig Soros György és fia, valamint Kati Marton vállaltan szoros kapcsolatot ápolnak, amit az alábbi, 2018. márciusi fénykép is bizonyít.

„Önkéntes” kampánytanácsadók

Szorosan idetartozik, hogy Márki-Zay márciusban egyszer már elárulta, hogy szövetséget kötött az Action for Democracy amerikai kampányszervezettel. „...pár napja megállapodást kötöttünk a Marton Kati által irányított amerikai Action for Democracy nevű szervezettel, mely kint élő magyaroktól gyűjt pénzt a kampányukhoz. Annak is minden centjéről elszámolunk majd. Kampányszakmai segítséget néhány önkéntes amerikai tanácsadótól kapunk. Van, aki Bernie Sanders csapatában dolgozott, más Obamát segítette, megint más Bloomberget.”

Feltűnő, hogy a kampánydonor alapítvány említése után Márki-Zay a kampánytanácsadókról kezdett beszélni, akiket „önkéntesnek” nevezett. Hogy az Egyesült Államokban jól fizetett, profi kampányokban részt vevő szakemberek vajon ingyen, a magyar baloldal kedvéért érkeztek-e Magyarországra, az nem tűnik nehezen megválaszolható kérdésnek.

Az azonban biztos, hogy Gulyás Márton egy videójából kiderült: a volt amerikai demokrata elnökjelölt-jelölt, René Spellman, Bernie Sanders kampányfőnök-helyettese (borítóképünkön) és egyik field managere dolgozott Márki-Zay kampányában.

Miért éppen a vásárhelyi polgármester?

A sokáig az Egyesült Államokban élő Márki-Zay Péter 2018-as vásárhelyi győzelme óta potenciális kormányfőjelölt volt a baloldalon.

Ezzel együtt 2021 őszéig úgy tűnt, hogy a főpolgármester, Karácsony Gergely lesz az összefogott hat párt közös jelöltje, ebben a Soros-hálózat támogatását is élvezte, így például 2021 szeptemberében Soros György Project Syndicate nevű oldalán közölte programját, szorosan együttműködött a főváros vezetésében a spekuláns által támogatott szervezetekkel, sőt az előválasztási kampányhajrá idején konferenciát is szervezett velük.

A főpolgármester kampánya azonban tavaly nyáron összeomlott. Miután pedig Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára megnyerte az előválasztás első fordulóját, néhány napon belül a második helyezett, Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay Péter javára.

Bárki is adta a Márki-Zay szerint félmilliárdos forrást Karácsony füstbe ment kampányára, nem ellenezte nyilvánosan, hogy a Karácsony számára bérelt helyeken immár Márki-Zay Pétert hirdessék. Az új jelölt pedig arra használta a felületeket, hogy novembertől 400 óriásplakáton hirdesse: Soros György nem telepített be migránsokat Magyarországra.

Sorosék szempontjából az is Márki-Zay mellett szólhatott, hogy korábban is teljesen elkötelezte magát mellettük. Erre bizonyíték – egyebek mellett –például az alábbi, 2018. február 23-án készült videó is, amelyben arról beszélt, hogy „Orbán Viktor még nem tudta bebizonyítani, hogy Soros akár csak egy migránst is hozott volna Magyarországra…”.

Forrásszerző találkozók

Márki-Zay Péter 2019 májusában Kész Zoltánnal együtt egy hétre az Egyesült Államokba utazott. Az utat több hétig szervezték, Kész Zoltán amerikai előélete és Soros-hálózattal való kapcsolata a magyar sajtóban már akkor is jól dokumentált történet volt.

Utazásukat érdekes módon az Orbán–Trump-találkozó időpontjára időzítették. Május 5-én Márki-Zay Péter a – régóta Soros pénzügyi lélegeztetőgépén tartott – 444-nek azt nyilatkozta az útról: „három fő célja van: tájékoztatni az amerikai külügyet a magyar politikai fejleményekről, erősebb kapcsolatokat kialakítani a magyar diaszpórával és adományokat gyűjteni a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak.”

A hódmezővásárhelyi polgármester tehát már három évvel a 2022-es választás előtti tengerentúli kampányfinanszírozást igyekezett intézni magának.

Az Egyesült Államokban Soroshoz köthető szervezetekkel találkoztak. Márki-Zay Péter az USA-ban rögzített, 2019. május 19-i videójában arról beszélt, hogy 30-40 tisztviselővel egyeztettek. Találkoztak a German Marshall Fund amerikai szervezetével, amelyet támogat Soros Nyílt Társadalom Alapítványa, illetve két másik szervezettel, amelyet szintén Soros pénzel, az amerikai Helsinki Bizottsággal, valamint a Human Rights Firsttel. Jártak az Amerikai Külügyi Szövetségnél is (AFSA), amely egy háttérszervezet, és tagügynöksége többek között a Soroshoz erősen köthető USAID, illetve az Egyesült Államok Globális Médiáért Felelős Ügynöksége (USAGM).

Ezek után nem volt meglepő, hogy 2022. február 23-án a baloldal kormányfőjelöltje – képletesen szólva – a German Marshall Fund által ácsolt kampányszínpadra is felléphetett, amikor Berlinben beszélt az „International Press Conference” részeként. A konferenciát Zoomon tartották, de a Facebookon is közvetítették. A közvetítés jobb sarkában óriási betűkkel állt, hogy „GMF”, ami a German Marshall Fund rövidítése és ebben az esetben az esemény házigazdája, szponzora. A GMF – habár annak hirdeti magát – egyáltalán nem független: csak Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalom Alapítvány több mint 230 millió forinttal támogatta a szervezet működését az elmúlt években.

Gulyás Mártont is ők fizették

A Márki-Zay felfuttatásában kulcsszerepet játszó Gulyás Mártonnak a baloldal jelöltje előválasztási győzelmi beszédében külön is köszönetet mondott. Ide tartozó érdekes tény, hogy Gulyás Partizán nevű csatornáját szintén a German Marshall Fund finanszírozza.

Ahogy azt a Partizán hivatalos Facebook-oldalán megírta, a videós oldalt működtető nonprofit szervezet (Partizán Rendszerkritikus Tartalom-előállításért Alapítvány) az elmúlt hetekben két nagy presztízsű, meghívásos pályázaton is díjazásban részesült. Amíg a „German Marshall Fund” meghívásos pályázatán tizenötezer amerikai dollár, addig a „The Foundation for Democracy and Pluralism” meghívásos pályázatán kétszázezer euró díjazásban részesültek.

Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa. Egy jóval szélesebb kör is megmozdult ugyanis a baloldal választási sikere érdekében, egy adatgyűjtő cégtől politikai elemzőkön át tematikus szakpolitikai NGO-k soráig, aktivistamozgósító szervezetig. Ezek együttesen pedig egy jól megtervezett, teljes, „amerikai mintájú” kampányszervezet képét vetítik elénk, amelyet sorozatunk második részében mutatunk majd be.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke beszéde elmondása előtt az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)