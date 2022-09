Bár a Magyar Nemzet többször megkérdezte a Gyurcsány házaspárt arról a 446 millió forintról, amely „lakásvásárlás foglaló és előleg” jogcímen szerepel az egykori miniszterelnök vagyonnyilatkozatában,

sem Gyurcsány Ferenc, sem Dobrev Klára nem adott választ arra, melyik ingatlanuk lehet a tranzakció tárgya.

Gyurcsány vagyonnyilatkozata szerint az ő tulajdonában egy pápai, ötven négyzetméteres társasházi lakás, illetve egy kötcsei ingatlan ötven százaléka van. Utóbbi az értékesebb, egy több mint háromezer négyzetméteres telken lévő, 267 négyzetméteres családi ház, amelyen feleségével, Dobrev Klárával osztozik. Ám feltehetően ennek eladása sem indokolná a közel félmilliárd forint értékű foglalót vagy előleget.

Az Ingatlan.com-on elérhető információk szerint a Balatontól mintegy tíz kilométerre fekvő Kötcsén az ingatlanok ára meg sem közelíti a legfrekventáltabb tóparti helyeken találhatókét. A portálon kínált ingatlanok között mindössze egynek az ára haladja meg a százmillió forintot, ráadásul a 350 millióért kínált húszszobás, 872 négyzetméteres épület egy óriási, közel 2,5 hektáros telken helyezkedik el. Ezzel szemben a part menti városokban – például Siófokon, Balatonfüreden vagy Balatonalmádiban – több száz ingatlanért kérnek százmillió forintnál is magasabb összegeket, és nem ritka a félmilliárd körüli ár sem. Mindezt a Magyar Nemzet által megkérdezett ingatlanközvetítő is megerősítette. A főként balatoni ingatlanok adás-vételével foglalkozó szakember elmondta: míg a Balatonra nyíló kilátással vagy vízparttal rendelkező ingatlanok eladási áránál a csillagos ég a határ, addig a tótól messzebb fekvő településeken sokkal alacsonyabbak az ingatlanárak, és közel sincsenek a lokációból adódó akkora árbeli különbségek, mint a Balaton közvetlen közelében. – Utóbbi helyen egy előnyös fekvésű, üresen álló telek is kerülhet háromszáz-ötszáz millió forintba, ám a Balatontól több kilométeres távolságban már nehezen képzelhető el ilyen árszabás – fogalmazott.

A Gyurcsány család otthonául szolgáló Szemlőhegy utcai villa esetében viszont már reálisnak tűnhet közel félmilliárd forintos előleget vagy foglalót kifizetni, ráadásul jelenleg értékesíteni kívánják a luxusingatlant. Gyurcsány Ferenc a Partizán keddi adásában árulta el, hogy legfeljebb egy éven belül tervezik eladni a villát. Bár az Gyurcsány Ferenc neje és anyósa – Dobrev Klára és Apró Piroska – tulajdonát képezi,

az ingatlan értéke alapján mégis azt lehet feltételezni, hogy az értékesítésnek köze lehet a DK-elnök vagyonnyilatkozatában megjelent százmilliókhoz.

Amennyiben ez a helyzet, az több kérdést is felvet, mindenesetre a tulajdonos szabadon kijelölheti azt a személyt, akinek a bankszámlájára utalják a foglaló és az előleg összegét a Magyar Nemzet által megkérdezett jogász szakember szerint.

Ugyancsak figyelemreméltó, hogy egy évek óta húzódó lakásvásárlási ügyről van szó, hiszen Gyurcsány vagyonnyilatkozataiban 2020 óta szerepel a követelésként feltüntetett, foglalóként, előlegként megnevezett összeg, amely a két következő évben jelentősen nőtt. A 2020., valamint a 2021. januári dokumentumban a szóban forgó rubrikában még csupán 225 millió forint szerepelt, 2022 januárjában viszont már 348 millió, ami mostanra 446 millió forintra hízott. A lapunknak nyilatkozó ingatlanszakértő lehetségesnek vélte, hogy az összeg azért változott évről évre, mert valójában az egész ingatlan vételárán ment az egyezkedés, ám a szerződésben ez nincs feltüntetve, s hivatalosan megmaradt a lakásvásárlás foglaló és előleg megnevezés. Másrészt szerinte az is előfordulhat, hogy az eladó(k) fokozatosan emelik az árakat, és emiatt változik az összeg az idő előrehaladtával.