Az államfő San Diegó-i otthonában kereste fel a magyar születésű, zsidó származású, Edith Eger, azaz Éger Edit írót, pszichológust, holokauszttúlélőt. Novák Katalin a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át a 95 éves terapeutának, aki a poszttraumás stressz szindróma kezelésében szerzett hírnevet.

Éger Editet a saját, háborús időkben szerzett traumája okozta szenvedés enyhítésének szándéka indította el a pszichológusi pályán. A náci koncentrációs táborban megélt időszakról szól A döntés című, 2017-ben megjelent visszaemlékezés-kötete, amely a The New York Times és a The Sunday Times sikerlistáján szerepelt. Második könyve Ajándék – 12 lecke, hogy miként menthetjük meg az életünket címen 2020-ban jelent meg. Éger Edit a közmédiának adott nyilatkozatában elmondta, hogy a „magyar szív és lélek mindig élni fog, sokáig”, és hozzátette, hogy ő mindig amíg csak él, magyar lesz.

Novák Katalin csütörtökön ellátogatott az amerikai–mexikói határ kaliforniai szakaszán álló határfalhoz, ahol az amerikai vám- és határőrség helyi ügynöke adott tájékoztatást a jelenlegi migrációs tapasztalatokról. Az államfő érdeklődésére a határőr elmondta, hogy az elmúlt években egyre növekvő migrációs nyomással szembesülnek, főként Texasban, de a fal ellenére Kaliforniában is többen próbálkoznak. Hozzátette, hogy számukra a nemzetbiztonság fenntartása az elsődleges, de jelenleg erőforráshiánnyal és főként létszámhiánnyal küzdenek.