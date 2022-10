A rendőr arra is rámutatott, hogy jelenleg több érzékeny terület is vörös zónában van, ami azt jelenti, hogy ezeken a területeken különösen intenzív háborúskodás folyik a kábítószerpiac ellenőrzéséért. A rendőrség általános értékelése szerint ez a tendencia tovább fog fokozódni, még a kisebb városokban is. A legkockázatosabbnak ítélt régiók jelenleg Stockholm déli és keleti része, ahol az etnikailag szegregált, úgynevezett kockázatos területek találhatók.