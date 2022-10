Cikkünk frissül!

Az ukránok egyre közelebb kerülnek Herszonhoz

Az ukrán csapatok egyre közelebb nyomulnak a Krímtől északra fekvő Herszon nagyvároshoz. Herszon egyike annak a négy ukrajnai régiónak, amelyeket Moszkva nemrégiben állítása szerint annektált.

Hat halottja van az orosz vadászgép balesetének

Hat ember meghalt és 25 megsebesült, amikor egy orosz harci repülőgép lezuhant az ukrán határ közelében. A repülőgép Jejszk, egy délnyugat-oroszországi város lakónegyedében csapódott be hétfőn kora este. Mindkét pilótának sikerült katapultálnia a katasztrófa előtt.

Négy halottja van a hétfői dróntámadásoknak

Denisz Smihal, Ukrajna miniszterelnöke bejelentette, hogy Oroszország hétfőn öt légicsapást mért Kijevre, amelyek négy halálos áldozatot követeltek, valamint támadta Szumi és a középső Dnyipropetrovszk régió energialétesítményeit, amivel települések százai maradtak ideiglenesen áram nélkül. Mindenhol megkezdődött a megrongálódott hálózat helyreállítása.

Ismét megszakadt a zaporizzsjai atomerőmű áramellátása

Az orosz lövedékek becsapódása miatt megint megszakadt Európa legnagyobb atomerőművének külső áramellátása – közölték az ukrán energiaügyi hatóságok.

Az ukrán Energoatom atomenergetikai vállalat azt állította, hogy hétfőn orosz támadás érte az erőművet árammal ellátó alállomást. Míg az erőmű hat reaktorát leállították a harcok miatt, áramellátásra van szüksége ahhoz, hogy a kritikus biztonsági rendszerek működőképesek maradjanak. A hűtővíznek még leállás közben is keringenie kell a reaktor tüzelőanyaga körül, hogy megakadályozza annak megolvadását. A tárolótavakat is fel kell tölteni, hogy megakadályozzák a kiégett fűtőelemek túlmelegedését és az esetleges radioaktív kibocsátást.

Ezeket a tápegységeket többször kikapcsolták, így az erőmű üzemeltetője arra kényszerült, hogy ideiglenesen dízelgenerátort használjon a biztonsági rendszerek működtetéséhez. Az Energoatom többször is felszólított az erőmű demilitarizálására és az azt körülvevő orosz erők visszavonására.

Több és modernebb légvédelemre van szüksége Ukrajnának

A civil célpontokat érő orosz rakéta- és dróntámadások kapcsán Volodimir Zelenszij ukrán elnök ismét emlékeztetett, hogy országának még több és még modernebb légvédelmi eszközökre van szüksége, hogy a "terrortámadások" ellen meg tudják védeni a lakosságot. Szerinte Oroszországnak nincs esélye a csatatéren, ezért terrortámadásokkal akar nyomást helyezni Ukrajnára, Európára és az egész világra.

Sikeres fogolycsere

Sikeres fogolycseréről számolt be éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint 108 ukrán nő szabadult ki az orosz fogságból, köztük tisztek, altisztek, közlegények a hadsereg, a haditengerészet, a területvédelem, a nemzetőrség, valamint a határőrség kötelékéből. A szabadon engedett ukránok között van 12 civil is, egy részüket 2019 óta tartották foga az oroszok. A 96 katona között van 37 olyan, akiket az Azovstal acélműből evakuáltak, de olyanok is, akiket jóval a háború előtt fogtak el az oroszok.

Az ukrán elnök háláját fejezte ki azoknak, akik részt vettek a sikeres fogolycserében, egyben emlékeztetett: érdemes feltöltve tartani a cserealapot, mert minél több orosz foglyuk van, annál könnyebb lesz kiszabadítani az ukrán harcosokat.

Arról nem beszélt az elnök, hogy a mostani fogolycsere alkalmával hány orosz katonát engedtek szabadon. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy 110 oroszt szabadítottak ki, köztük 72 polgári tengerészt, akiket február óta tartottak fogva Ukrajnában.