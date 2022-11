A sajtótájékoztatót az alábbi videón követheti élőben, alatta pedig szöveges tudósításunkat olvashatja.

Gulyás: újraindult a Barátság kőolajvezeték

A kormány kedden késő délutáni tájékozódott a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán – mondta el a sajtótájékoztató elején Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Origo tudósítása szerint. A leállás – közölte – ideiglenes volt, de ha nem indult volna újra, az ország kőolajellátása akkor is biztosított lett volna. Ahogy Szijjártó Péter bejelentette:

szerdán 14 órától, alacsonyabb nyomással, de újra üzemel a Barátság kőolajvezeték.

A NATO szolidáris Lengyelországgal, ukrán rakéta csapódhatott be Lengyelországban

A szerdai kormányülésen téma volt a keddi, lengyelországi rakétabecsapódás is, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják, de az eddigi információk alapján úgy tudják, egy ukrán légvédelmi rakéta csapódhatott be Lengyelországban. Gulyás Gergely kiemelte: a NATO egységesen szolidaritásáról biztosította Lengyelországot.

Orbán Viktor miniszterelnök a rakétabecsapódással és a kőlajellátás leállásával összefüggésben összehívta kedden a Védelmi Tanácsot, Szalai-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig felvette a kapcsolatot a NATO-tag miniszterekkel, illetve a NATO-főtitkárral – közölte a Miniszterelnökség vezetője.

Megerősítette a korábbi információkat is, melyek szerint nagy valószínűséggel ukrán légvédelmi rakéta csapódott be a lengyel településen, az ukrán határ közelében. A kapcsolódó, teljeskörű vizsgálat végeredményét meg kell várni

– szögezte le. Hazánk – hangsúlyozta – a NATO 5. cikkelyét magára nézve is kötelezőnek tartja.

Turisztikai akciótervet fogadott el a kormány

Gulyás Gergely a Magyar Nemzet tudósítása szerint hangsúlyozta:

turisztikai akciótervezetet fogadott el a kormány, az idei évben, még az energia válságban is jó évet fognak zár az ágazat, de a szállodákat és vendéglátóhelyeket segíti a kormány.

A miniszter kifejtette: tavaly 13 millió vendég 33 millió vendégéjszakát töltött el. Ennek 26 százaléka Budapesthez és 74 százaléka vidékhez kapcsolódik. A vendéglátás árbevétele 45 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest. Gulyás Gergely kiemelte: az energiaárak emelkedése miatt az iparág nehéz helyzetbe került,

ezért a kormány olyan turisztikai akciótervet fogadott el, hogy a csökkenés mértéke ne legyen magas.

Ennek értelmében a SZÉP-kártyán a különböző füleket eltörlik, belső korlátok nélkül lehet ezeket az összegeket felhasználni. A turizmus fejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggeszti a kormány, a már befizetett összegeket vissza elehet igényelni, a nettó árbevétele 4 százaléka marad is az ágazatnál.

Magyarország délről is be tud szerezni kőolajat

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva jelezte, hogy a haderőfejlesztési program gyorsításáról nem kellett dönteniük, mert már korábban meghozták ezeket a döntéseket. A miniszter jelezte, a tegnap esti eseményekkel kapcsolatban kezdetben mindenki a saját igazát akarta bizonyítani, de szerinte a tények tudatában kell levonni a politikai konzekvenciákat. Gulyás Gergely elmondta;

örülnek annak, hogy Magyarország szövetségeseinek nagy része józan választ adott a helyzetre.

Az amerikaiaknak vélhetően pontos információik voltak − jelezte a Magyar Hírlap kérdésére válaszolva Gulyás Gergely. A miniszter elmondta; viszonylag hamar meg lehetett állapítani, hogy az oroszok lőtték-e ki a rakétát, vagy sem.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre válaszolva jelezte; Magyarország kőolajat is tud beszerezni a délről, Horvátország felől, jogi értelemben ugyanis az ide tankerekkel szállított orosz olaj is vezetéken érkező kőolajnak számít, aminek embargója alól Magyarország mentességet harcolt ki Brüsszelben.