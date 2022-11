A sajtótájékoztatót az alábbi videón követheti élőben, alatta pedig szöveges tudósításunkat olvashatja.

Gulyás: újraindult a Barátság kőolajvezeték

A kormány kedden késő délutáni tájékozódott a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán – mondta el a sajtótájékoztató elején Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Origo tudósítása szerint. A leállás – közölte – ideiglenes volt, de ha nem indult volna újra, az ország kőolajellátása akkor is biztosított lett volna. Ahogy Szijjártó Péter bejelentette:

szerdán 14 órától, alacsonyabb nyomással, de újra üzemel a Barátság kőolajvezeték.

A NATO szolidáris Lengyelországgal, ukrán rakéta csapódhatott be Lengyelországban

A szerdai kormányülésen téma volt a keddi, lengyelországi rakétabecsapódás is, melynek körülményeit jelenleg is vizsgálják, de az eddigi információk alapján úgy tudják, egy ukrán légvédelmi rakéta csapódhatott be Lengyelországban. Gulyás Gergely kiemelte: a NATO egységesen szolidaritásáról biztosította Lengyelországot.

Orbán Viktor miniszterelnök a rakétabecsapódással és a kőlajellátás leállásával összefüggésben összehívta kedden a Védelmi Tanácsot, Szalai-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig felvette a kapcsolatot a NATO-tag miniszterekkel, illetve a NATO-főtitkárral – közölte a Miniszterelnökség vezetője.

Megerősítette a korábbi információkat is, melyek szerint nagy valószínűséggel ukrán légvédelmi rakéta csapódott be a lengyel településen, az ukrán határ közelében. A kapcsolódó, teljeskörű vizsgálat végeredményét meg kell várni

– szögezte le. Hazánk – hangsúlyozta – a NATO 5. cikkelyét magára nézve is kötelezőnek tartja.

Turisztikai akciótervet fogadott el a kormány

Gulyás Gergely a Magyar Nemzet tudósítása szerint hangsúlyozta:

turisztikai akciótervezetet fogadott el a kormány, az idei évben, még az energia válságban is jó évet fognak zár az ágazat, de a szállodákat és vendéglátóhelyeket segíti a kormány.

A miniszter kifejtette: tavaly 13 millió vendég 33 millió vendégéjszakát töltött el. Ennek 26 százaléka Budapesthez és 74 százaléka vidékhez kapcsolódik. A vendéglátás árbevétele 45 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest. Gulyás Gergely kiemelte: az energiaárak emelkedése miatt az iparág nehéz helyzetbe került,

ezért a kormány olyan turisztikai akciótervet fogadott el, hogy a csökkenés mértéke ne legyen magas.

Ennek értelmében a SZÉP-kártyán a különböző füleket eltörlik, belső korlátok nélkül lehet ezeket az összegeket felhasználni. A turizmus fejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggeszti a kormány, a már befizetett összegeket vissza elehet igényelni, a nettó árbevétele 4 százaléka marad is az ágazatnál.

Magyarország délről is be tud szerezni kőolajat

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva jelezte, hogy a haderőfejlesztési program gyorsításáról nem kellett dönteniük, mert már korábban meghozták ezeket a döntéseket. A miniszter jelezte, a tegnap esti eseményekkel kapcsolatban kezdetben mindenki a saját igazát akarta bizonyítani, de szerinte a tények tudatában kell levonni a politikai konzekvenciákat. Gulyás Gergely elmondta;

örülnek annak, hogy Magyarország szövetségeseinek nagy része józan választ adott a helyzetre.

Az amerikaiaknak vélhetően pontos információik voltak − jelezte a Magyar Hírlap kérdésére válaszolva Gulyás Gergely. A miniszter elmondta; viszonylag hamar meg lehetett állapítani, hogy az oroszok lőtték-e ki a rakétát, vagy sem.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre válaszolva jelezte; Magyarország kőolajat is tud beszerezni a délről, Horvátország felől, jogi értelemben ugyanis az ide tankerekkel szállított orosz olaj is vezetéken érkező kőolajnak számít, aminek embargója alól Magyarország mentességet harcolt ki Brüsszelben.

Magyarország Törökország előtt ratifikálni fogja a finn és a svéd NATO-csatlakozást

Cseh Katalin momentumos EP-képviselő posztjára, miszerint vélhetően orosz rakéták csapódtak be Lengyelországba, a miniszter szerint ilyen helyzetben nem szabad az első indulatnak megfelelően nyilatkozni. Hozzátette:

a képviselőasszony az EP-ben dolgozik, ott lehet mindenféle kijelentéseket tenni, következmények nélkül, a magyar kormány viszont nem így jár el.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kifejtette:

A háborúért csak Oroszország felelős.

Még közvetett felelőssége is van az oroszoknak a rakétatámadás miatt, de meg kell várni a fejleményeket. Ugyanakkor úgy véli, ami az ukránoknak kifejezett felelőssége, hogy nem nyilatkozott felelősségteljesen az ukrán elnök, mert az oroszokat tette meg felelősnek, holott a jelen adatok szerint a rakétatámadást az ukránok követték el. A miniszter elmondta azt is: Törökország előtt Magyarország ratifikálni fogja a finn és a svéd NATO-csatlakozást.

Egységes irányítást hoz létre az egészségügyi ellátás átalakítása

Az ügyeleti ellátás átalakításával kapcsolatban a miniszter kifejtette: nem akartuk úgy bevezetni, hogy ne próbáltuk volna ki. Az államnak egyébként drágább ez a rendszer. Hajdu-Bihar megyei tapasztalatokat ajánlotta figyelemre a miniszter. Kiemelte: Az orvosi kamarával hosszú egyeztetések voltak. Mint fogalmazott: Egységes irányítást hoz létre az egészségügyi ellátás átalakítása, az ellátás színvonalának javulását hozzák a törvénymódosítások.

Van egy bérkeret, amely most növekedni fog, az orvosbéremelés utolsó részlete ez, 2023 elején

− hangsúlyozta a miniszter. Spórolni senki nem akar vele, lehetőség van arra, hogy aki többet akar dolgozni, az többek is kereshessen. Elmondta azt is: A fővárosra az új ügyeleti rend nem terjed ki. Nem tartja méltányosnak, ha Fót polgármestere hathavi jutalmat kap. Nem tart, hogy országosan ne legyen elegendő burgonya és tojás, minden boltra vonatkozik és fel sem merül, hogy bármelyik láncot diszkriminatívan érintsen.

A vizsgálat végét meg kell várni

A kormány véleménye az, hogy a vizsgálat végét meg kell várni − jelezte az Index felvetésére válaszolva Gulyás Gergely. Az internetes portál újra azt kérdezte a minisztertől, hogy mit gondol a kormány a tegnap esti rakétabecsapódásról.

A külügyminiszter és a honvédelmi miniszter is beszélt lengyel kollégájával

− mondta el egy másik kérdésre válaszolva a Miniszterelnökség vezetője. A turisztikai szektorban nem osztanak szét pénzeket, a befizetendő járulékot engedi el a kormány, a SZÉP kártya zsebeinek eltörlésével pedig pluszbevételhez juthatnak a turizmusban dolgozók.

A kormány továbbra is örömmel tárgyal a Magyar Orvosi Kamarával, ha vannak értelmes felvetéseik

− jelezte egy vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás. − Készenléti helyzet van, a katonaság jelenleg is bevethető, honvédeink felsorakoztathatóak a határon, de tegnap ezt végül nem látta indokoltnak a kormány − jelezte a TV2 kérdésére válaszolva a miniszter.

A kormány arra számít, hogy emelkedhet az Ukrajna felől érkező menekültek száma − válaszolt egy másik kérdésre válaszolva Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő.

Donald Trumpnak a magyar kormány sok sikert kíván − kommentálta az egykori amerikai elnök újraindulásáról szóló bejelentését Gulyás Gergely.