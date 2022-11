A DK sem szereti a jobboldali médiát

– Minden politikusnak megvan a maga eszköze, stílusa, hogy hangot adjon annak, mi a véleménye a propagandasajtóról. Most is itt ülnek velem szemben jó páran olyanok, akik újságírónak gondolják magukat, és a végén mégis a propaganda által diktált mondatokat fogják leírni vagy úgy vágják össze a tudósítást – mondta árnyékkormányának sajtótájékoztatóján Dobrev Klára, aki egyértelmű nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy a kormánypárti, jobboldali újságírókat újságíróknak tartja-e. Arra a felvetésre, hogy konkrétan Baranyi Krisztina helyzetében ő mit tett volna, Gyurcsány Ferenc felesége úgy fogalmazott: ez mindig az adott helyzettől függ, hiszen a mostani sajtótájékoztatón is válaszolt a propagandasajtó kérdéseire is. Dobrev ugyanakkor felháborítónak nevezte, hogy a propagandasajtó megjelenik árnyékkormányának a sajtótájékoztatóján, ahol nagyon fontos dolgokról, inflációról, energiaárakról, egészségügyről van szó, ám végül ezekről nem vagy alig számol be, arról viszont igen, hogy „az átlagemberek szempontjából irreleváns, gumicsont kérdésekre” nem válaszolt. Dobrev Klára végül a DK sajtóosztályának kapacitásával magyarázta, hogy Gyurcsány Ferenc a kormánypártisággal aligha vádolható Telexnek és Magyar Hangnak sem hajlandó nyilatkozni, interjút adni.