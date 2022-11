Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a napokban jelentette be, hogy fokozott ellenőrzést végeznek az Ukrajnának szállított fegyverek nyomon követésére. A külügyminisztérium átfogó vizsgálata – amelyet a védelmi tárcával, a kereskedelmi tárcával, az igazságügyi tárcával, a belbiztonsági tárcával és más kormányzati szervekkel koordinálnak – a fejlett amerikai fegyverrendszerekre összpontosít - adta hírül a V4NA hírügynökség.

Az ember által hordozható légvédelmi rendszerek és a páncéltörő rakéták különös jelentőséget kapnak, ezeknek az útját egyébként könnyebb monitorozni. Az igazán nagy kihívás azonban a kézifegyvereket, például a puskák és a lőszerek sorsa, amit jóval nehezebb nyomon követni.

Az amerikai külügyi tárca hangsúlyozta ugyan, hogy eddig nem tártak fel konkrét esetet, azt azonban óvatosan megjegyezte, hogy akár rossz kezekbe is kerülhetnek a fegyverek.

"Az ukrán kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy megfelelően őrzi és elszámol az átadott amerikai eredetű védelmi felszerelésekkel, bár elismerjük, hogy a harcok kaotikus jellege ezt megnehezítheti"

– olvasható a közleményben, amely azt is írja, hogy "a háborúk lehetőséget teremthetnek arra, hogy a fegyverek magánkézbe kerüljenek lopás vagy tiltott eladás révén, olykor feketepiacot teremtve a fegyverek számára, amelyek évtizedekig fennmaradnak. Számos bűnöző és nem állami szereplő kísérelhet meg fegyvereket szerezni ukrajnai forrásokból a konfliktus során vagy azt követően, amint az az 1990-es évek balkáni háborúi után történt".

A minisztérium bejelentése éppen egybeesett azzal a nyilatkozattal, amelyet Christer Ahlgren, a finn Nemzeti Nyomozóiroda főnyomozója adott az Yle helyi rádióadónak. Úgy véli, erős a gyanú hogy Svédországban, Dániában és Hollandiában is felbukkantak már Ukrajnának szánt fegyverek, és az ehhez szükséges csempészútvonalakat már kialakították.

Ahlgren szerint részben a nemzetközi motorosbandákon keresztül zajlik a csempészet, a Bandidos MC nevű bandának például minden nagyobb ukrán városban vannak emberei, így elvileg sokkal könnyebb a csempészet.

Finnországba elsősorban a kikötőkön keresztül jutnak be a fegyverek, mert ezeken a pontokon sokkal gyengébb az ellenőrzés, mint például a repülőtereken, ahol könnyebben lebuknak a csempészek. A főnyomozó azt is felidézte, hogy a délszláv háború idején nagyon hasonló volt a helyzet, hiszen Jugoszláviából is rengeteg fegyvert csempésztek különféle országokba.