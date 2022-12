Cikkünk frissül

Óriási összeghez jut egy ukrán bank

Volodimir Zelenszkij beszámolt arról, hogy a francia legfelsőbb bíróság helybenhagyta az ukrán Oschadbank javára az orosz államtól való behajtásról szóló határozatot. Az összeg a felhalmozott kamattal együtt közel 1,5 milliárd dollár. Egy 2015 óta húzódó jogi folyamat végére kerül ezzel pont.

Az ukrán elnök szerint ez egy állami vállalat első győzelme az Oroszország elleni, a krími lefoglalt vagyonnal kapcsolatos jogi perekben, de győzelem egész Ukrajnának, mert azt bizonyítja, hogy Oroszországot felelősségre lehet vonni az ukrán államtól és az egyes vállalatoktól ellopott vagyonért.

Lehetetlen a teljes helyreállítás

"Folyamatosan növeljük a villamosenergia-termelést és -ellátást, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ma már lehetetlen az energiarendszer 100%-át visszaállítani, ahogy az az orosz energiaterror kezdete előtt volt. Időre van szükségünk. Éppen ezért a legtöbb városban és kerületben megmaradnak a leállási menetrendek" - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.

Szokatlan jelentés az ukrán elnöktől

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda éjszakai videóüzenetében most először számolt be úgy a háború áldozatairól, hogy név szerint említette őket, megadva a munkakörüket is.

Négy rendőr halt meg aknamentesítés közben a Herszon régióban. Egyikük, Mihajlo Kuratcsenko, a cserkaszi régió rendőrfőnöke volt. Rajta kívül Ihor Melnyik robbanóanyag-ártalmatlanító EOD-technikus, Szerhij Nenada kutyakiképző és Vadim Perizok, az Uman kerületi rendőrkapitányság ügyeletes tisztje halt meg, az orvosok pedig további négy rendőr életéért küzdenek - közölte az elnök.

Több mint nyolcezren érkeztek Magyarországra szerdán

Magyarország területére 2022. december 7-én az ukrán-magyar határszakaszon 4682 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3755 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 121 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. december 7-én 20 ember, köztük 11 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.