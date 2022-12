A térségben egész évben nagy volt a feszültség Észak-Korea folyamatos fegyvertesztjei közepette. Hétfőn, 2017 óta először öt észak-koreai drón átlépte a Korea-közi határt. A pilóta nélküli repülőeszközök a határ menti Kjonggi tartományban hatoltak be a dél-koreai légtérbe. Ebben a tartományban található a főváros, Szöul is. A dél-koreai hadsereg harci repülőgépeket és helikoptereket vetett be, de nem tudott megsemmisíteni egyetlen behatoló észak-koreai drónt sem. Ezek visszatértek indítási helyükre, vagy eltűntek a dél-koreai radarok elől.