Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára arról beszélt, hogy amikor először szó esett a felújításról, az épületből öt nap alatt költözött ki a Semmelweis Egyetem, két hét alatt festették ki a helyiségeket, majd újabb öt napjuk volt kialakítani az ország első karanténkórházát.

A pandémia ugyan megakasztotta az építkezést, de sikerült úgy befejezni, hogy méltán lesz ékköve a Kútvölgyi Tömb a budapesti kórházfelújítási programnak – mondta.

Az elmúlt két év felújítási programjából azt emelte ki, hogy 3 millió négyzetméternyi kórházi terület van Magyarországon, ennek 10 százalékát újították meg az elmúlt két évben.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára felidézte: a választási kampányban a budai választópolgárok egyértelművé tették, hogy az egészségügyi ellátás javítását szeretnék; ígéretet is tettek a Kútvölgyi Tömb rendbetételére. Noha a körzetben a választók nem rá bízták a képviseletüket, mégis fontos vállalásnak nevezte a leromlott épület felújítását.

„Megígértük és megtartottuk”, 2022 végére kívülről és belülről is megújult a torony, évtizedek adósságát törlesztve felszámoltuk a korábbi borzalmas állapotokat – fogalmazott.

Emlékeztetett: a kormány 2021 májusában adott zöld lámpát a fejlesztésnek, amivel elkészültek, és kora tavasztól évente 12 ezer beteget tudnak majd ellátni az intézményben.

Tavaszra elkészült a 11 ezer négyzetméteres homlokzat, új hőszigetelést kapott az épület, ami a szélsőséges időjárást is jól tűri, de az örökségvédelmi követelményeknek is megfelel. Korszerű hűtési-fűtési rendszert, új nyílászárókat építettek be. Ezt követte a 13 ezer négyzetméternyi belső beruházás 11 szinten – sorolta.

Ralovich Zsolt, az Új Szent János Kórház és Szakrendelő intézményvezetője azt mondta: lezárult a Kútvölgyi felújításának építészeti szakasza, az épületet eredeti pompájában újították meg.

A beruházás során a 21. századi igényeknek is megfelelő orvostechnikai fejlesztéseket is megvalósítottak. A fekvőbetegellátást nyújtó osztályok, illetve az ambulanciák mellett öt korszerű műtőt, endoszkópos helyiséget, sürgősségi fogadótermet és radiológiai részleget, új CT-, röntgen- és ultrahanghelyiségeket is kialakítottak. A központi intenzív részleg mellett az osztályokon szakmaspecifikus őrzők is helyet kaptak.