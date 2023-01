Az Egyesült Államokban egyébként nem rég a gáztűzhelyek jövőjéről alakult ki vita, miután Joe Biden elnök fogyasztói termékbiztonságért felelős biztosa, Richard Trumka Jr. felvetette, hogy szóba kerülhet a készülékek betiltása is, írta meg a V4NA. Bár a tisztviselő, sőt a Fehér Ház is visszavonta az ötletet a republikánus törvényhozók heves ellenzése után, a gáztűzhelyek betiltása még mindig szóba jöhet bizonyos helyeken, mivel számos baloldali állam és város önkormányzata saját maga is tiltást szeretne bevezetni.