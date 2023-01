Külföldről származó „súlyos milliókat” fizetett oknyomozó újságíróknak az Átlátszónet Alapítvány és az atlatszo.hu – erről beszélt Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kuratóriumának elnöke sajtótájékoztatóján Budapesten csütörtökön.

Csizmadia László elmondta: az Átlátszónet Alapítvány és az Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolói évekre visszamenőleg „jelentős külföldi kötödést bizonyítanak”. Az „Átlátszók” – az Átlátszónet Alapítvány és az atlatszo.hu – támogatója többek között a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány, a Transparenty International Magyarország és az Open Society Institute. A nyilvános adatok, beszámolók szerint az „Átlátszók” 2016 és 2021 között oknyomozó újságíróknak nyújtott támogatása, illetve ehhez fűződő költsége összesen 382 millió forint volt, az „Átlátszók” külföldi és egyéb támogatása pedig összesen 557 milió forint.

A CÖF–CÖKA kuratóriumának elnöke arra is felhívta a figyelmet: az „Átlátszók” azt a hamis látszatot keltik, hogy független működésüket közösségi finanszírozás biztosítja, azonban a külföldi támogatások mértéke lényegesen meghaladja a belföldit. A függetlenség látszatát cáfolja az is, hogy az „Átlátszók” a Benevity Platformon keresztül kapnak 90 milió forintos támogatást. Ez a rendszer anonimitást biztosít, így ott illegális pénzek is mozoghatnak és fennáll a veszélye az adóelkerülésnek.

A cég hivatalos adatkérésünkre nem válaszolt. Az „Átlátszók” megkerülték kérdésünket, miszerint létezik-e a Benevity-vel megkötött szerződésük

– mondta Csizmadia László.

Hozzátette: az „Átlátszók” közötti pénzvándorlások szinte minden évben megvalósultak, amit eltanulhattak a Soros-féle Alapítványok működésétől. Például az Átlátszót támogató JDN – Újságírás-fejlesztési Hálózat minden évben 800 ezer dollárt kapott.

Csizmadia László elmondta: az Átlátszónet Alapítvány közhasznú tevékenységét úgy mutatja be , hogy együttműködik a korrupció elleni tevékenységet folytató magyar, nemzetközi és „más” szervezetekkel, adatokat ad át nekik, ám e „más” szervezeteket nem részletezik. Csak 2021-ben 2727 közérdekű adatigénylése volt az „Átlátszóknak” , melyen 5372 adatgazda volt, és 885 oknyomozó cikket tettek közzé. A 2019-es önkormányzati és a 2022-es országgyűlési választások előtti évben jelentősen nőtt az „átlátszóknak” nyújtott külföldi támogatás, ami „nem lehet véletlen”.