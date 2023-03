Közlemény 29 perce

Fidesz: Gyurcsány a dollárbaloldal vezére

Gyurcsány Ferenc ma is nyilvánvalóvá tette, hogy ő a dollárbaloldal vezére, és most elkezdte kijelölni a dollárbaloldal helyi embereit is - kommentálta a Fidesz szerdán a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének kijelentését, amellyel a kormány távozását sürgette az uniós források folyósításának késése miatt.

Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én Forrás: MTI Fotós: Mohai Balázs

A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a dollárbaloldal külföldi érdekeket képvisel, a guruló dollárokért háborúba akarja rángatni Magyarországot.

Gyurcsány kedden azt is elismerte, hogy Brüsszelben azért áskálódnak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat - írták.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!