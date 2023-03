A dollárbaloldal egy évvel ezelőtti nyilatkozatai alapján kétségtelen:

ha az áprilisi választásokon Gyurcsány Ferencék győztek volna, akkor minden brüsszeli elvárást teljesítenek, és hazánk fél lábbal már háborúban állna

– írja az Origo.

A lap szerint ezt a következtetést a háborúpárti megszólalásokon túl több olyan fejlemény igazolja, amelyek magyarázatot adnak arra is, miért megy szembe látványosan a dollárbaloldal a magyar emberek többségének akaratával. A 2022-es választási kampányra összesen 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott a baloldal, nagyrészt az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű alapítvány közvetítésével, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök bizalmi embere, Korányi Dávid vezet. Ez a szervezet közvetlenül a magyar választás előtt jött létre, és feladata az volt, hogy befolyásolja a hazai belpolitikát a kormányváltás érdekében. A pénzekből részesült a Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, de jelentős, milliárdos nagyságrendű összeg érkezett a baloldali kampányt lebonyolító DatAdat nevű céghez és a szintén Gyurcsány-Bajnai tengelyhez köthető és médiahálózatot is működtető Oraculum 2020 Kft.-hez.

A törvénysértés gyanúját felvető külföldi finanszírozás arra enged következtetni, hogy ezért valamilyen megrendelést kellett, vagy kell ma is teljesítenie a dollárbaloldalnak és a vele együttműködő dollármédiának.

Innen pedig már nem is olyan meglepő, miért akarnak a választói akarattal ellentétben belesodorni Magyarországot az orosz-ukrán háborúba – szögezi le az Origo.