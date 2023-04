Tudatták azt is, hogy jelenleg 379 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is az oltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – írták.

Ismét csökken a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján azt írta: a korábbi hetekben megfigyelt emelkedést követően a 15. héten ismét csökkenésnek indult a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja. A vizsgált helyszínek közül csökkenő tendencia észlelhető a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Győrben, Kaposváron és Szombathelyen - írták. Közölték azt is, a mintavételi helyek többségénél stagnáló tendencia jellemző, emelkedést egyik vizsgált város esetében sem figyeltek meg. Az NNK tájékoztatása szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben Pécsett és Salgótarjánban a "magas", Győrben a "mérsékelt", míg a további 19 mintavételi helyen az "emelkedett" tartományba esik.