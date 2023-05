Szálak 2 órája

A dollárbaloldalhoz köthető cég is feladatot kapott a budapesti lakógyűlésben

Egyaránt szerződött Márki-Zay Péter mozgalmával, és a Bajnai-féle DatAdat-csoporttal is az a cég, amely most Karácsony Gergely által elindított budapesti lakógyűlésben is feladatot kapott.

Budapest, 2021. október 8. Márki-Zay Péter, Hódmezõvásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke (j) és Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart az Országház elõtt 2021. október 8-án. Karácsony Gergely visszalép az ellenzéki miniszterelnök-jelöltségért folytatott versenybõl. Az MSZP, a Párbeszéd és az LMP által indított politikus közölte: arra kéri támogatóit, hogy az elõválasztás második fordulójában Márki-Zay Péterre szavazzanak. MTI/Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotós: Balogh Zoltán

A Bajnai-féle DatAdat-csoporttal, illetve Márki-Zay Péter mozgalmával is üzleti kapcsolatban állt korábban az a Crevocorp Kft., amelyik most Karácsony Gergely vezette fővárostól kapott megbízást a budapesti lakógyűléshez szükséges levélküldemények legyártására. Mindez a budapesti lakógyűlés lebonyolításához kapcsolódó adatkezelésről közzétett tájékoztatóból derül ki - tudta meg a Magyar Nemzet. A főváros három céget is megbízott a levelek nyomdai elkészítésével, ezek közül az egyik a budapesti székhelyű Crevocorp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az külön érdekes, hogy megbízást kapott egy bizonyos Magic Digital Kft. is, ennek a cégnek a vezetője nem más, mint a Crevocorp Kft. vezetőjének párja. Visszatérve a Crevocorp kapcsolatára a Mindenki Magyarországa Mozgalommal, illetve a DatAdat-csoporttal, a cég neve a baloldali pártok külföldi kampányfinanszírozása kapcsán bukkant fel a nemzetbiztonsági bizottság második részjelentésében. Ismert, a bizottság januárban hozta nyilvánosságra a Nemzeti Információs Központ jelentését a magyarországi választások befolyásolására érkezett források áttekintéséről. A pénzügyi források áttekintéséről szóló dokumentum 8. oldalán szerepel mások mellett a Crevocorp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. is.

Ami a budapesti lakógyűlést illeti, a kezdeményezés hivatalos oldalán már lehet szavazni a Lánchíd forgalmi rendjéről és a főváros gazdasági helyzetéről. A szavazáson minden 14 évnél idősebb budapesti lakó vagy budapesti tartózkodási címmel rendelkező vehet részt. Szavazni személyesen és online is lehet. A szavazásra jogosultak először megkapják a postaládájukba a névre szóló levelet, amely az anonim szavazást biztosító egyedi azonosítót tartalmazza. Az eset kapcsán a Magyar Nemzet közérdekű adatigényléssel is fordult a fővároshoz. Többek közt arra is választ várnak, mennyibe kerül a budapesti lakógyűlés nyomdai költsége, a postai kézbesítése, valamint az adatkezelése, illetve mi alapján választották ki a levélküldemények legyártásával megbízott céget? Válaszokat egyelőre nem kaptak.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.

