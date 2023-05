Az elmúlt órában több telefonhívást is kapott a Beol.hu szerkesztősége arról, hogy különös, nyugtalanító jelenségek történtek békéscsabai tömbházakban, elsősorban a Lencsési lakótelepről érkeztek ilyen jelzések. Akadt, aki alatt váratlanul megmozdult a fotel, és a virágok természetellenesen kilengtek csukott ablak mellett. Mások arról számoltak be, hogy mintha háromszor is megrángatták volna a kanapét, amin éppen feküdtek. Más a széken ülve érzékelte a mozgást, és a kutyája is nyugtalanul kezdett viselkedni, az erkélyről pedig hirtelen elszálltak a galambok.